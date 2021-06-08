　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓國會議員涉嫌「非法炒地」！至少12人趁都更前獲利

▲▼南韓LH公社至少20名職員涉嫌投機炒地。（圖／達志影像）

▲南韓LH公社至少20名職員涉嫌投機炒地。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

韓國土地住宅公社（LH公社）今年3月初被爆有公務人員涉嫌趁政府頒布都更計畫前，率先投機購買土地，其中不乏國會議員、地方政府官員，使共同民主黨（執政黨）在首爾、釜山市長補選慘敗。國民權益委員會昨（7）日公佈調查結果，有12名民主黨相關人士涉嫌不動產非法交易，其中6名為國會議員、另6名為直系親屬或配偶。

根據《韓聯社》報導，國民權益委員會受民主黨所託，今年3月起針對黨內174名國會議員、其配偶與直系尊卑親屬816名進行過去7年來的不動產交易實況，結果顯示有6名國會議員涉案、另涉案的6人為其配偶或直系親屬，涉及案件有16宗，其中2宗與第三期新都市（新市鎮）開發計畫有關。

另外還不乏不動產名義信託、違法農地法、違反建築法、利用業務機密等。

報導指出，此次調查為民主黨所託，顯示黨內掃除積弊的決心。權益委員會表示，目前調查因為並非最終結論，因此不會對外公開涉案的國會議員實名，不過會將名單交給民主黨，讓黨內高層決定如何處置。

►南韓公務員「先知」投機炒地！再揪28人涉案...青瓦台也在其中

宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
張榮味爆特權先打疫苗！　指揮中心回應了
女星申請紓困4.0遭拒！　花11小時「只得到5字」哭求抖內
2道「降雨回波」移入中！　雨勢最猛時段曝
郭靜純13歲女加拿大接種疫苗！她「被提1要求」讚：厲害
不乖乖在家！桃園情侶摩鐵開趴　女友猝死
「好多人說快封城了」　醫曝疫情已趨緩原因
最新！4大超商「暫停營業門市、防疫措施」懶人包一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台女「激凸+微露黑森林」火辣上街！　越南老司機超嗨：無法直視

印度總理莫迪證實「鼻噴疫苗」研發中！　藥廠：年底可產出1億劑

台男在泰國販毒判無期！　獄中染疫亡「立刻火化」無人領屍

G7峰會將討論台海問題！　日經：聯合公報首提台灣海峽

南韓國會議員涉嫌「非法炒地」！至少12人趁都更前獲利

超強基因！普丁「3神秘女兒」身分曝光　爆乳美女醫、DJ網美都有

歐洲爆316例罕見血栓　EMA籲：禁使用「肝素」稀釋血液

佛州簽署反中法案　台辦事處獲邀：盼強化台美雙邊關係

人造致命新冠病毒！　美科學家揭2大證據：「功能增益」是關鍵

《紐時》：美研判習近平顧慮武統　怕摧毀台積電產線

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

台女「激凸+微露黑森林」火辣上街！　越南老司機超嗨：無法直視

印度總理莫迪證實「鼻噴疫苗」研發中！　藥廠：年底可產出1億劑

台男在泰國販毒判無期！　獄中染疫亡「立刻火化」無人領屍

G7峰會將討論台海問題！　日經：聯合公報首提台灣海峽

南韓國會議員涉嫌「非法炒地」！至少12人趁都更前獲利

超強基因！普丁「3神秘女兒」身分曝光　爆乳美女醫、DJ網美都有

歐洲爆316例罕見血栓　EMA籲：禁使用「肝素」稀釋血液

佛州簽署反中法案　台辦事處獲邀：盼強化台美雙邊關係

人造致命新冠病毒！　美科學家揭2大證據：「功能增益」是關鍵

《紐時》：美研判習近平顧慮武統　怕摧毀台積電產線

台航、四維航攻漲停　法人：散裝運費居於高檔「獲利穩健走揚！」

嘉義「糖糖」轉戰台南性交易　「高檔正咩」實際容貌曝光

醫護妻打AZ「第5天手臂腫爆」　過來人PO照片嚇壞：10天才消腫

總統府前抗議「我要疫苗」　女醫酸：有時間舉牌怎不去幫急診室？

台女「激凸+微露黑森林」火辣上街！　越南老司機超嗨：無法直視

張榮味「與縣長同住」爆特權先打疫苗！指揮中心回應了

高美館退燒？待售物件近1900筆　專家仍認「沒賣壓」

醫師「診間親親」已婚護理師！喊：妳脫光光我看過…人夫綠炸崩潰

商總提7點向政府呼救　疫苗再不來「產業裝上葉克膜」　

桃園「美容美髮業7指引」出爐！鄭文燦：顧客不遵守可拒絕服務

散步一半媽消失！雪橇犬秒變臉　著急狂奔尋奴才...網淚：是真愛

國際熱門新聞

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

美國務卿：可能重啟美台貿易投資談判

人造致命新冠病毒！美科學家揭2大證據

新冠解藥找到了！科學家證實2藥物可抑制病毒

9歲兒沙灘慘叫　皮膚像蠟融化

貝佐斯「太空旅遊」7月成真！　一趟要價7700萬

加國神秘腦疾已6人死亡！致病原因未明

她染疫216天　新冠病毒在體內變異32次

新郎婚禮震驚發現　「新娘是男的」

世衛：有中間商兜售疫苗　廠商多與公共部門往來

《紐時》：美研判習近平顧慮武統　怕摧毀台積電產線

南韓記者曝：拜登政府最大焦點是台灣

更多熱門

相關新聞

南韓記者曝：拜登政府最大焦點是台灣

南韓記者曝：拜登政府最大焦點是台灣

美國3名參議員6日搭乘美軍C-17運輸機抵台「旋風式參訪」，引起國際媒體關注，突然加入的行程與參訪模式也被指「相當罕見」。而華府目前最關注的議題是否，有南韓記者指出相較於朝鮮半島，美國更關注的是台灣議題；一位華府智庫則稱，現在談論台灣的頻率是南韓的10倍到20倍之多。

在台遇「超暖心經歷」　日本人：感動得說不出話

在台遇「超暖心經歷」　日本人：感動得說不出話

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

記者曝3關鍵促拜登政府「台灣優先」

記者曝3關鍵促拜登政府「台灣優先」

日媒驚：台灣不到1個月暴增1萬例本土！

日媒驚：台灣不到1個月暴增1萬例本土！

關鍵字：

日韓要聞南韓韓國土地住宅公社LH共同民主黨國會議員非法炒地

讀者迴響

熱門新聞

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

採檢確診！新北男「3天沒接到通知」一看app傻了

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面