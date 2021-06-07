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【廣編】618購物節登場！買Acer筆電、桌機等指定商品　加碼抽電競周邊好物

▲▼618購物節,Acer,宏碁,電競,筆電,桌機,抽獎。（圖／宏碁提供）

▲宏碁於6/7～6/25期間舉辦618購物節加碼活動，買電競筆電可加碼抽好禮。

圖、文／宏碁提供

618購物節登場，宏碁邀你一起宅在家、選好物！2021宏碁全系列電競新品：全系列搭載RTX 30系列顯卡的電競筆電Predator Helios 300（PH315-53）、Nitro 5超值筆電、頂級電競桌機Predator Orion 9000（PO9-920）、Predator Orion 3000（PO3-620）超值電競桌機；以及相關周邊Nitro電競螢幕、打Game喝的飲料Predator Shot掠奪者能量飲歐洲原裝版及acerpure cool二合一空氣循環清淨機，應有盡有，陪你宅在家打Game、工作、齊心抗疫。

宏碁同時舉辦618購物節加碼活動，於6/7～6/25期間，購買搭載Intel®Core處理器系列之Predator/Nitro筆電，登錄Acer活動網站週週抽電競相關周邊商品，包括Predator電競椅、Predator Galea 311電競耳機、Predator Cestus 310電競滑鼠及Nitro電競鍵盤。另外，購買桌機指定機型-Aspire TC1660/1650/XC1660登錄送Earphone300（市價2190元），詳請可參閱 https://acerland.acer.com.tw/activity/page/122。

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618購物節Acer宏碁電競筆電桌機抽獎

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