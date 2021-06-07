美國西點軍校首見台灣實習女連長　全美射擊、手槍項目都獲獎

▲我國陸軍官校選派美國西點軍校就讀的胡家琪，報名West Point Summer Leadership Experience 2021（2021西點軍校夏季領導營）甄選時，被選為擔任A連的實習連長，成為我國女性軍校生首例。（圖／營隊影片）



記者陶本和／台北報導

我國陸軍官校選派美國西點軍校就讀的胡家琪，報名West Point Summer Leadership Experience 2021（2021西點軍校夏季領導營）甄選時，被選為擔任A連的實習連長，成為我國女性軍校生首例。

胡家琪是陸軍官校110年班學生，並成為被選派就讀西點軍校的第三位女性軍校生。特別的是，她在校期間，一度獲得全美射擊比賽女子團體第三名，近期又摘下全美大學手槍項目的殊榮。

隨後，胡家琪也報名了西點軍校的West Point Summer Leadership Experience 2021，也就是西點軍校夏季領導營；而她自我舉薦，擔任營隊幹部的A連連長，也順利獲得肯定，成功當選職務。

她的父親胡元德也特別在臉書上分享女兒的榮耀，讓各界了解我國軍校生在國際上的優異表現。胡元德表示，西點軍校每年級大約1200到1300多人，「West Point Summer Leadership Experience 2021」訓練，僅止成立2個連，家琪為讓自己赴外交流學習生涯不留白，寫E-MAIL向學校毛遂自薦。

胡元德強調，西點四年級共有13位國際學生，女兒是其中唯一當選連級幹部的國際生，他相當引以為傲。事實上，胡家3位女兒皆從軍，且在眾多佼佼者中，相繼獲選奉派國外交流，其中2位已學成歸國，並投入國軍服役。大姊胡家瑜少校畢業於美國色岱爾軍校，現任海軍官校應用外語系講師；二姊胡家琳中尉於美國海軍官校學成，現擔任海軍永嘉軍艦作戰長。

▼胡家琪是陸軍官校110年班學生，於2018通過甄選，成為我國奉派就讀西點軍校的第3位女性軍校生。（圖／胡元德）

