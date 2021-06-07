柯建銘批藍營義和團　費鴻泰反嗆：你才不讀書義和團！

▲國民黨立法院黨團赴總統府抗議。（圖／翻攝直播）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨立法院黨團發起「我要疫苗，台灣要活命」的活動，自4日起至11日止，為期1週，每日上午每日上午8時30分及下午1時30分，由總召費鴻泰率領黨籍立委，分別前往總統府與疾管署，進行「我要疫苗，台灣要活命！」活動。此舉遭民進黨立法院黨團總召柯建銘批評是義和團，對此，費鴻泰反批，柯建銘才是義和團。

總統府前抗議來到第四天，費鴻泰一開場就批評，中央用高價買1000萬劑AZ疫苗，目前只進來11.7萬劑，剩下疫苗跑去哪？每天確診人數、死亡人數上升，沒看到總統蔡英文對往生者和家屬道歉，而陳時中的超前部署更是什麼都沒錯，沒病房、PCR檢疫量不足、沒快篩試劑、沒疫苗，「你的超前部署只有一樣，就是你的超前狂妄自大」。接著，費鴻泰話鋒一轉，對於被柯建銘批評是義和團反擊。

▲費鴻泰、柯建銘。（合成圖／記者李毓康攝）



「還有可惡的柯建銘」費鴻泰說，為民請命，把人民的心聲告訴沒有良心的蔡英文和陳時中，居然被柯建銘說是義和團，「柯建銘你聽了，多讀點書」，清朝末年的義和團是被清廷收編，是清廷的兵，只聽朝廷的話，「我們要的是大砲跟武器，什麼是大砲武器呢？就是疫苗，柯建銘這個義和團，不讀書的義和團，他不要疫苗，他不要武器，他要陳時中的氣質來對抗新冠肺炎，他不是義和團誰是義和團？」

費鴻泰批評，「柯建銘這個義和團，是不念書沒有知識，還在毀謗，給我們戴帽子，柯建銘你聽清楚了，我們是要為人民請命，我們要的是疫苗，我們要的是救人民的疫苗，讓國家安全的疫苗，就是武器，不是靠你們狂妄自大，不是你們剛愎自用，不是靠你們的氣質救國家」。

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