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快訊／台3線303km土石坍方路燈倒　雙向管制23:00搶通

記者翁伊森／嘉義報導

雲嘉南地區近日豪大雨，嘉義縣中埔鄉18日晚間傳出台三線土石坍方及路燈倒塌，土石流及倒塌路燈將兩線車道全部掩埋，造成中埔大埔兩鄉鎮雙向無法通車，轄區中埔分局已派員到場維護交通管制，另有公路總局第五工程處及台電人員已經到場進行搶救，預計晚間23點可以搶通開放通車。

▲台三線中埔大埔端土石坍方，路燈倒塌佔據路面，雙線暫停開放通車。（圖／中埔分局提供）

▲台三線中埔大埔端土石坍方，路燈倒塌佔據路面，雙線暫停開放通車。（圖／中埔分局提供）

▲台三線中埔大埔端土石坍方，路燈倒塌佔據路面，雙線暫停開放通車。（圖／中埔分局提供）

警方表示，晚間18時因豪大雨，嘉義縣中埔鄉台3線303公里處，發生邊坡土石坍方造成落石坍塌及路燈倒塌，佔據道路路面，雙向無法通行，已派員警先擺放交通錐警示及現場警戒，公路總局第五工程處及台電人員派員在現場搶通中。另台18線35、8公里處亦有落石造成單向管制通行。

▲台三線中埔大埔端土石坍方，路燈倒塌佔據路面，雙線暫停開放通車。（圖／中埔分局提供）

第五區養護工程處表示，台電公司人員搶修中及人員進駐廠商現場待命協助處理，台3線295.5k及335.7k設置遠端管制，303k及304k設置近端封閉管制告知用路人改道，通知警廣,發布CMS及省道即時交通資訊網、APP等揭露路況資訊，預計(實際)搶通時間23點。

▲台三線中埔大埔端土石坍方，路燈倒塌佔據路面，雙線暫停開放通車。（圖／中埔分局提供）

中埔分局呼籲豪雨期間山區道路易發生邊坡土石坍方及路樹倒塌，請用路人避免外出，隨時注意路況報導及注意行車安全。並遵守現場交通員警指揮。

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