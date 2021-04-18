「台三線聚跑天堂」百萬名駒過彎卡水溝！重機騎士命危



▲趙姓騎士在台三線苗栗獅潭鄉路121公里路段自摔命危。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

桃園3名重機騎士，相約18日前往知名的台三線苗栗縣彎道「晨跑」，卻在返程行經北上121公里、獅潭鄉豐林村一處轉彎路段時，領頭的趙姓騎士騎著重機「阿魯」，失控自撞水泥駁坎。趙男頭胸重傷一度沒有呼吸心跳，經緊急送醫搶救後昏迷指仍維持3分，尚未脫離險境，警方正在調查肇事原因。

清晨6點多，苗栗獅潭鄉台三線121公里37公尺北向外側、豐林村玉虛宮下方路段，發生大型重型機車自撞事故。消防人員抵達時，趙姓騎士已躺在水溝邊失去生命跡象，經CPR後送醫，目前仍未脫離險境。

▲▼價值約百萬的重機卡在水溝中。





位於苗栗縣境內串聯三灣、獅潭、大湖和卓蘭等鄉鎮的台三線路段，全長達56公里，其中三灣到獅潭間的20多公里路段，因9個極富挑戰的大彎道獲得重機車友喜愛，加上其4線路寬，也成為重機車友經常點名「聚跑」的口袋景點。

據同行友人表示，他們與46歲的趙男凌晨相約「重機晨跑」，沿台三線北往南準備前往苗栗縣大湖汶水超商休息，未料騎在最前面的趙男就在轉彎處發生自撞。經警方初步調查，趙男並無酒駕，根據地面刮擦痕，研判趙男恐車速過快失控滑倒，因頭胸重擊駁坎致命危。

▲趙男與2名友人相約前往晨跑，未料發生憾事。

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