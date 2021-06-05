彰化最毒麻將再+5累計26確診　牌咖傳播鍊跨2鄉鎮3聚會所　

▲彰化麻將咖傳播鏈已達25例。（圖／翻攝縣長王惠美臉書直播，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局今(5)日公布新增11例本土案例，已完成篩檢人數21198人，居家隔離788人，陽性率已降到0.98%，但牌咖傳染鏈像滾雪球越來越大，今天就有5人與牌咖群聚鏈有關，已經累計有25人確診，比例非常高，縣長王惠美，「到處當牌咖，病毒來找碴」，再次拜託大家這段時間不要再打牌了。

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日前警察局許錫榮局長也召集8位分局長、偵查隊長、72位派出所所長做視訊會議決議，全縣警力將針對經常賭博埸所、人，做嚴厲的約制、查緝，要加強來圍堵疫情。非同住者的室內非必要社交聚會應避免，尤其是麻將牌桌、撲克牌等桌遊查察取締工作將嚴格執行，一經查獲，必將重懲，連續執行到疫情結束。

昨天警方再度查獲22人牌咖群聚，王惠美說，包含家人、職場接觸者及其他的接觸者，平均每一位確診個案要匡列約30位接觸者，特別再以麻將牌咖快速篩檢動員令提醒大家，5月16日之後曾經參加過牌咖聚會的民眾或家人並出現症狀，請盡速到10家醫院篩檢站，並說出通關密語：「我接觸過確診個案」，醫生就會依據症狀為您做PCR檢測，防範疫情再擴大。

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