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伴屍女兒確診！北投1家4口3人猝死房間　檢警相驗結果出爐

▲▼ 北投民宅1屋3死1送醫 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北投一家3口陳屍家中，存活的女兒確診，檢警相驗完畢等待採驗結果開立死亡證明。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市北投區發生3人陳屍家中，精神狀況不穩定的女兒伴屍多天，結果女兒發燒確診，檢警也在5日相驗3人遺體，目前初步判定沒有外傷和自殺現象，也採集3人樣本進行核酸檢測。

據了解，高姓男子與妻子中風癱瘓臥病在床，育有2子3女，大兒子居住萬華，2兒子則在台中工作，平時都與未婚的50歲女兒同住，去世的大兒子前些日子在疫情爆發後，從萬華回北投父母家住。

但沒想到2兒子日前打電話給妹妹，結果精神狀況不佳的妹妹則說，「爸媽跟哥哥都在睡覺」，事後打電話沒人接，請里長前往查看，最後里長敲門發現女兒應門說「都在睡覺」。

事後又打電話無人接聽，緊急返回老家查看，破門後發現哥哥以及父母親已陳屍房內死亡多時，小女兒也發燒緊急進行快篩，最後經過核酸檢測陽性確定染疫。

檢警也在5日中午左右相驗完畢，「初步判定沒有外傷以及自殺現象」，也不予以解剖，另針對3人遺體進行採樣，並送往疾管署進行核酸檢測，將等待檢測結果出爐後再開立記載確切死亡原因的證明書。

北投1家4口3人陳屍臥房...女兒高燒快篩陽性　法醫急採死者檢體PCR

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