勾家長會長「人與人連結」！國小女師被告怒嗆：小題大作　正宮崩潰

▲國小女老師跟家長會長搞婚外情，被正宮提告後，竟還怒嗆正宮，法官判賠。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

台北一名人夫阿宏（化名）平時熱心擔任國小家長會長，但卻與一名已婚女老師小君（化名）發生婚外情，早在2013年就多次互傳鹹濕對話、互送禮物，甚至同赴清境農場住宿遊玩，被正宮抓包後提告，但卻因為超過時效而敗訴，正宮也因此提出離婚訴訟，但沒想到，2人卻仍在打官司期間頻頻出遊，氣得二度提出告訴。法院審理後，依法判小君須賠償20萬元。

判決書指出，阿宏與小君早在2013年就發展出婚外情，多次相約出遊，還拍親密合照，互傳曖昧對話，「都是妳，快硬起來了，想妳」，讓正宮氣得提出告訴，但因為已超過時效，而被判敗訴，正宮最後忍無可忍提出離婚訴訟。

然而，訴訟期間阿宏與小君又頻頻出遊，2020年12月1日還共赴汽車旅館，正宮當時知道後立刻帶著朋友上前質問，卻還差點衍生出駕車衝撞事件，甚至驚動警方前來，而正宮事後也憤而再對小君提出告訴，並求償200萬元。

對此，小君並不否認與阿宏開房間，但強調他跟友人逛街購物本來就是一般社交行為，而上摩鐵也是因為有事相談才會到比較隱密的處所，倒是正宮，長期跟蹤、私下違法搜集他的個人資料，才能掌握她的行蹤，根本是正宮捕風捉影、小題大做，因此請求免賠。

不過，法官審理後認為，小君並不否認與阿宏開房間，且正宮還有提出2人一同出遊的親密照，因此認定2人個係已逾越一般男女正常交往份際，最終判小君需賠償正宮20萬元。全案可上訴。