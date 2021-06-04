124萬劑AZ疫苗拼6／11前發封緘證明　有望跟莫德納「同時出關」

▲日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署進行檢驗。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

日本捐贈的AZ疫苗今（4）日下午抵台，衛福部長陳時中下午在記者會中表達感謝。食藥署表示，今日獲贈疫苗批號D006A，合計123萬8460劑，食藥署將抽樣600劑樣品進行異物檢驗，最快可於6月11日傍晚驗畢並核發封緘證明書，預計會有123萬7860劑可供施打。

陳時中今（4）日在記者會上多次道謝，更提到「日本展現了有情有義的一面」，已責成食藥署儘速辦理，讓疫苗可以盡快通過封緘檢驗，可以既早提供病患施打。這批疫苗效期到10月14日，對整體防疫上有很大的幫助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署進行檢驗。（圖／食藥署提供）

食藥署表示，將會AZ疫苗進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗，因食藥署日前已收到原廠提供試劑與標準品進行方法測試，若經審查文件資料與檢驗皆合格，將6月11日前驗畢並核發封緘證明書，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

台灣本土新冠疫情延燒，擴大疫苗覆蓋率成為遏止蔓延的重要關鍵，台灣在3日前僅取得87.6萬劑疫苗，日本的捐贈AZ疫苗，相當於為防疫降下及時雨。若樣品檢驗順利，該批AZ疫苗將會與日前到貨的15萬劑莫德納疫苗一同釋出。

指揮中心發言人莊人祥說，莫德納疫苗將優先提供給新冠肺炎專責醫院的醫護施打；日本到貨的AZ疫苗，目前疫苗初步規劃分配給第一、二及三類對象外，長照型機構、75歲以上長者等，也會盡快施打。