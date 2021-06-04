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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／別再群聚！　柯文哲拜託「牌咖」：打線上麻將就好

記者徐政璿／台北報導

國內新冠肺炎疫情延燒，台北市4日再新增152例，新北市增227例。台北市下午召開防疫記者會，市長柯文哲表示，明天又是週末，不是叫你開Party、打麻將，有多少確診是打麻將來的，「在家休息打電腦就好，沒叫你打麻將，打線上麻將就可以。」

針對國產疫苗是否在雙北進行三期試驗，柯文哲回應，「新藥要上線，本來就要做臨床試驗，如果國產疫苗要國際認證，該做還是要做，在符合臨床試驗原則，保護市民安全，台北市會提供最大的行政協助，回歸科學專業」。

面對疫情未見改善，柯文哲坦言，「目前確診案例，潛在感染源已經散布到台北市各區，防不勝防，慢慢會滲出去」。

柯文哲表示，目前在PCR陽性，從檢查到出來、再把它輸入到能確認、宣布，顯然還有時間差，「我們在思考，怎麼讓整個系統會更精確」。

柯文哲指出，快篩雖然還是有偽陽，但如果不要計較數字百分百正確，監測每天快篩陽性的數字可以看出趨勢，在時效上比較快，蒐集醫院的快篩陽性數目，大概可以用來做疫情判斷跟正確決定，「在面臨目前一堆校正回歸案例，折衷的應變方案」。

柯文哲說，按照每天統計，因為有校正回歸關係所以不是非常即時，但趨勢還是看得出來，「目前確診案例，潛在感染源已經散布到台北市各區，防不勝防，慢慢會滲出去」。

柯文哲強調，將來台灣一個心態，隨時旁邊都會有感染案例，「所以我也認為，短期內三級管制不能解決（取消），因為一撤，既然潛在感染源這麼多，一放鬆就會飆上去」。

柯文哲強調，「疫情有控制但沒有撲滅」，還是要努力維持三級管制，並思考如何在不影響民生經濟的狀態下，撐到疫苗可以打。

中央流行疫情指揮中心4日公布國內新增341例新冠肺炎確診個案，分別有339例本土、2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案133例，總計474例。確診個案中新增21例死亡。其中，以新北市227例最多，其次為台北市152例。

指揮中心統計，截至目前國內累計606,921例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含585,272例排除)，其中10,446例確診，分別為1,145例境外移入，9,248例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另26例(新增案9199、案9868)移除為空號。確診個案中187例死亡。 

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼柯文哲、黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑主持26日北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

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