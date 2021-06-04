轉送病患！護理師「隔離衣穿2小時」熱衰竭暈倒　全身濕透送急診

▲護理師昏倒清醒後，被送去急診。（圖／黃俊德醫師授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

本土疫情延燒之際，防疫前線人員奔波勞碌，令人敬佩且不捨。台中榮總重症加護內科主治醫師黃俊德昨透露，不僅值勤的救護車司機身體不適掛急診，連護理人員也因隔離衣穿太久，出現熱衰竭的狀況，昏倒在隔離病房走廊。

黃俊德醫師昨在臉書提到，「今天亞東轉送病人來的過程，司機一到就不舒服，救護車停在急診門口，直接下車掛急診，改由本院司機接手開進院區。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，轉送的病人進負壓隔離病房後，亞東護理人員也暈倒在隔離病房走廊，後來清醒坐輪椅被推去急診，研判可能是隔離衣穿2小時，有熱衰竭脫水現象。

▲救護車司機也不舒服掛急診。（示意圖／記者陳雕文翻攝）

黃俊德表示，「穿全套隔離衣一般進入隔離病房，30分鐘做治療就會全身濕透，需要補充水份，如果轉送2小時，事先又沒補充水份，很容易脫水。提醒要協助轉送的醫護同仁，如要長距離穿全套隔離衣轉送，務必要注意先補充水份後再轉送。」

事後，黃醫師也透露，司機員和護理師急診時，體溫都超過39度，心跳140以上，全身濕透，嚴重脫水，「主要原因是救護車上規定不能開冷氣。這個問題可能要請感控專家來討論看看，能否讓救護車開冷氣，否則萬一司機沒撐到中榮，跟護理師一樣暈倒，那途中出車禍更危險。」