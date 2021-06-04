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印度男約台女回家睡　伸手愛撫被告性侵！一路陪到警局報案洗冤

▲池姓男子在2019年8月與未成年女子邀約上摩鐵一夜情，事後遭女網友提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲印度男約台女回家，伸手愛撫後被告性侵。（示意圖／視覺中國CFP）

記者崔子柔／綜合報導

印度籍辛姓男子先前約了一位女網友（A女）到他在台北市的租屋處過夜，當晚A女對其愛撫感到不適，堅持要去派出所報案，提告乘機猥褻、強制性交，辛男則陪同步行去警局，「因為我覺得我沒有做錯事，我希望可以講清楚」，最後台北地院採信辛男供詞，判他無罪。

辛男2019年7月24日邀約A女到租屋處見面，兩人經過一番聊天談心後，A女同意在對方家中過夜，睡到一半，辛男突然伸手摸向A女胸部、腰部，並用手指插入下體。

A女控訴，她察覺後就立刻大喊「Stop」、「What are you doing」、「Please stop」，不過辛男仍硬是脫下她的底褲指侵得逞，她在強烈掙扎後要求辛男陪同到附近的派出所報案。

辛男承認自己對A女愛撫、以手指插入其下體，但強調都是在「你情我願」的狀況下發生，並稱A女先在他面前更換衣服，躺床時就自然發生愛撫行為，「如果今天真的有意犯行，怎麼可能陪同A女去警局，甚至去幫她查詢警局的位置」。

法官認為，A女證詞內容前後不一，且若是被性侵，當下應會大聲呼救或打電話求助，卻是要求比她高出20公分的辛男一起去派出所報案，另根據兩人描述，認定當天在房內的互動良好才會讓A女決定留宿，因此無法認定辛男乘機猥褻、強制性交犯行，判辛男無罪，全案可上訴。

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