最快本週出手！拜登傳將修訂中企投資禁令　陸外交部回應

▲拜登傳將修訂陸企投資禁令。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據彭博資訊引述知情人士報導，美國總統拜登本周計劃修訂川普時期針對涉及中國軍方的企業所下的投資禁令，並將瞄準國防或監控技術等關鍵領域中企。對此，中國外交部新聞發言人汪文斌3日回應稱，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益，堅決支持中國企業依法維護自身權益。

汪文斌表示，美國上屆政府出於政治目的，實施針對所謂中共涉軍企業的投資禁令，完全無視事實和相關公司的實際情況，嚴重破壞了正常的市場規則和秩序。不僅損害中國企業的合法權益，也傷害包括美國投資者在內的全球投資者的利益。

他強調，美方應當尊重法治，尊重市場，糾正錯誤，停止採取損害全球金融市場秩序和投資者合法權益的行徑。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益，堅決支持中國企業依法維護自身權益。

此前，消息人士說，依拜登修改後的命令，美國財政部將列出一份公司名單，這些公司因為與中國國防和監控技術有關，可能面臨金融方面的處罰。

彭博指出，拜登本周稍晚會簽署這道修訂命令，所謂的「投資黑名單」入列條件將改聚焦在國防領域營運企業或監控技術類產業。川普時期的目標則是所有被認定是中國軍方擁有、控制或有關連的企業。