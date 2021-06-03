快訊／在家戴口罩難！北市家戶感染達43％　柯文哲：別共餐與共用碗筷

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心3日公布，新增364例本土確診，以及校正回歸本土個案219例，總計585例，其中以新北市265例最多，其次為台北市224例，並新增17例死亡。台北市政府3日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，台北市43％是家戶傳染，全家戴上口罩很難，所以呼籲民眾從現在開始吃飯別共餐、別共用碗筷。

台北市政府3日下午3時30分召開防疫記者會，柯文哲與黃珊珊和相關局處首長皆列席，並對文化大學14人快篩陽PCR陰性事件、在家如何落實戴口罩防疫、鴻海集團創辦人郭台銘買疫苗、行政院紓困案等進行說明。

柯文哲提及，他從北市經驗來看，有43％是家庭傳染，有人說在家要不要全部戴上口罩？「我認為這不是很容易，難道你晚上也戴口罩嗎？這很難！」所以一樣樣開始做，從容易簡單的開始做，希望市民在家吃飯，煮一煮後不要共餐，與其用壓克力板隔開，不如煮完各自打飯、分開吃或選不同時間，「不要共餐、碗筷不要共用。」

柯文哲強調，共餐還是在學理上傳染最大機會，有鑒於新冠肺炎家戶感染比例達到43％，那就希望台北市民從今天起吃飯不要共餐，也別共用碗筷，盡量保持距離。

▼台北市防疫主張在家不要共餐、浴廁也要「分艙分流」。（圖／台北市政府提供）

指揮中心表示，新增364例本土病例，為186例男性、178例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於4月28日至6月2日。另校正回歸個案219例中，為120例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月31日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共583例，分布地區以新北市265例最多，其次為台北市224例、苗栗縣34例、桃園市30例、彰化縣15例、台中市5例、基隆市4例、台南市2例，新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及高雄市各1例。其中雙北地區以外縣市94例中，77例為已知感染源，14例關聯不明、3例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增17例死亡個案，共計為男性13位、女性4位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月12日至5月25日，確診日介於5月14日至5月27日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

▼柯文哲。（圖／北市府提供）