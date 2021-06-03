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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／為何還在高峰期？侯友宜清查4萬5584筆足跡　「新北沒本錢鬆懈」

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心3日公布，國內增加585例本土確診個案，以新北市增加265例最多，新北累計確診數超過4千例。新北市長侯友宜召開防疫記者會，他認為新北目前沒有本錢鬆懈，根據4萬5584筆足跡調查，5/14、5/17足跡量最多，確診個案數也是最高。

侯友宜表示，從那兩天後，曲線一直往下，到5/22宣布設立熱區防疫中心，足跡數量往下掉，到現在剩下五百多筆，約高峰期的五分之一，顯示確診足跡在低度活動中逐漸減少，至於為何現在還是在高峰期？每天平均250人確診，雖然靠著低度活動，但還是沒辦法趨緩。

▲▼新北市確診足跡數量統計。（圖／翻攝直播）

新北市確診足跡數量統計。（圖／翻攝直播）  

侯友宜說，前幾天指揮中心說疫情稍為紓緩，他就看到有市民聽到好消息，忍不住出來走動，但他也呼籲，「新北沒有這個本錢可以說疫情舒緩，現在在對抗當中，現在就是最關鍵的時刻。」另外，侯友宜也再度呼籲位於重熱里的民眾，主動去快篩，希望能把隱性確診者找出來。

侯友宜強調，設置熱區防疫中心後，雖有效控制民眾低度活動，讓確診個案足跡減少，但他也提醒，「只要在低度活動稍有放鬆，馬上確診病例就往上飆。」

根據指揮中心3日公布最新疫情統計，本土個案共583例，分布地區以新北市265例最多，其次為台北市224例、苗栗縣34例、桃園市30例、彰化縣15例、台中市5例、基隆市4例、台南市2例，新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及高雄市各1例。其中雙北地區以外縣市94例中，77例為已知感染源，14例關聯不明、3例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心表示，今日新增之364例本土病例，為186例男性、178例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年4月28日至6月2日。另校正回歸個案219例中，為120例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月31日。

▲▼侯友宜召開應變會議記者會。（圖／新北市政府提供）

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