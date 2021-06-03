8人布簾隔離！土城安養院看護稱遭虐「一天只吃一碗粥」　社會局啟動調查





▲女兒2日跟媽媽視訊，請媽媽用鏡頭環繞，發現隔離的環境極為簡陋，僅用簾布簡單隔開。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者羅婉庭、陳雕文／新北報導

土城養護中心爆發群聚感染後，確診住民送醫治療，8名確診看護則是就地隔離，其中一名越籍看護對外聲稱，她向女兒告知院內情況後遭到院方虐待，一天只吃一碗粥。對此，新北市政府社會局3日回應，接獲通知後立即要求該機構書面報告，將會同勞工局深入調查了解，如有違法當從嚴處分。

該確診外籍看護2日與身在越南的女兒視訊求助，所有確診看護皆在養護中心裡面檢疫隔離，並住在同一間房間，以布簾隔開，看護表示不知何時能接受治療，若空調是對內流通，等同讓整棟機構環繞病毒，事後結果養護中心疑似不滿該名看護透過女兒對外求救，整天只讓她吃一碗粥。

對此，社會局轉述養護中心主任回應，這名員工在29日經快篩呈陽性，後反應身體不適，不能上班。主任也同意立即請她回在3樓宿舍隔離休息，她當天原係上夜班，至今沒有上工。而且3餐機構均有送3餐，連同其他3位檢疫隔離的外籍照服員均一樣的餐食，並定時量測體溫，觀察她們有無發燒症狀。

社會局表示，該機構已提供班表，證實該員在身體不適後，即未再上班，惟為求慎重起見，市府會再進一步深入調查，如有違反相關規定，會依相關法規處理。

衛生局則表示，該養護機構8名工作人員確診陽性，目前1位有症狀已經移往集中檢疫，7位無症狀，根據中央指引與疾管署討論，先行原地安置隔離。由於均為同一感染源，按中央指引可多人一室隔離，但已經要求機構必須妥適安排。





▲越籍看護確診，其女兒擔心媽媽的身體，日前在臉書發文求救，卻因為帳號名字跟字體被誤認為假帳號刪文。（圖／記者陳雕文翻攝）