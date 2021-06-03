郭台銘500萬劑BNT恐破局？　羅智強：民進黨不要再搞小動作

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘擬買500萬劑BNT疫苗，透過鴻海公司以及永齡基金會遞件給衛福部食藥署，但衛福部長陳時中2日表示，還缺原廠授權書。對此，台北市議員羅智強表示，日前前民進黨立委郭正亮就爆料，政府高層認為郭台銘疫苗進來，將會排擠國產疫苗，此案恐難成局，他怒批「請民進黨不要再搞小動作」。

羅智強表示，郭台銘的好心被雷親，確診人數反轉攀升，疫苗救命刻不容緩，郭台銘出錢出力，全力配合政府，火速備妥捐贈500萬劑BNT疫苗的資料送件，連柯建銘都大讚其「關公俠義精神」，怎想到，好心被雷親。

羅智強指出，陳時中說永齡基金會沒提供「原廠授權書」，有授權書才可保證原廠能夠出貨，台灣缺疫苗已急若燃眉，陳時中怎還忍心拖延刁難，蔡英文不是說，會積極協助民間爭取疫苗，蘇貞昌不是說，疾管署會快速審核，難道都是心口不一，隨口說說？

羅智強諷刺，民進黨不是誇口買到上千萬劑國際疫苗，怎不秀出原廠授權書給民眾看看？非要原廠授權書，政府怎不幫忙，我們的駐德代表是駐假的嗎，更可惡的是，還有總統府的傳聲筒配合放話，指郭台銘不懂法律規範「見好就收」。

羅智強說，日前郭正亮就爆料，政府高層認為，永齡基金會提供的疫苗合約，不是原廠授權的雙邊合約，且若民間捐的疫苗都進來，將會排擠國產疫苗，郭台銘的捐贈案恐難成局。

「台灣真的急需疫苗」，羅智強表示，請民進黨不要再搞小動作，說一套做一套，我們不希望郭正亮的爆料成真，若然，那麼作梗破局的人，該受天打雷劈。

▼鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需8項內容，備齊公文與文件。（圖／郭台銘辦公室提供）