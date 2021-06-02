桃園區玉山街瓶頸點拓寬　6／7起封閉施工3個月：改道秀山路替代

▲桃園區玉山街瓶頸點拓寬工程。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府工務局2日表示，為提升道路品質及健全交通功能，市府辦理「桃園市桃園區玉山街瓶頸點拓寬工程」，於6月7日上午8時起改道封閉「玉山街(復興路至大同西路)」辦理施工，全長約230公尺，封閉期間以秀山路作為替代道路，請用路人及早避開工區，依指示改道行駛。

而改道路線為：秀山路-大同西路-宏昌六街，並請用路人留意交管人員的導引及路口號誌，預計於今年9月15日晚間12時前恢復原有車道通車。

工務局指出，該工程範圍位於桃園區玉山街(復興路至大同西路)，共2處瓶頸點，第1瓶頸點為玉山街(玉山街9號至23號)，現況道路寬度約5-6公尺，屬「桃園市都市計畫」之7公尺計畫道路用地，改善長度約為30公尺，拓寬後寬度增加約0.9公尺。

第2瓶頸點為玉山街(玉山街45號)振聲中學圍牆突起處，需進行整段圍牆修復作業。本案工程內容包含道路側溝施工、舊有棚架拆除、圍牆水電整修及管線遷移、新設圍牆(配合圍牆退縮)等，總經費約新臺幣985萬元，工程預計於今年9月竣工，將來完工後可改善該路段兩處瓶頸點會車困難造成塞車問題，提供用路人更完善更安全的道路系統。

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