不甩飼主狂拍車窗！運將開車「二度輾爆小狗」⋯曾喊：要把牠殺掉

▲計程車司機輾斃小狗，監視器畫面曝光。（圖／翻攝台北地院判決書，下同）

記者陳羿妏／台北報導

台北市中山區長安東路一段一處巷口2020年4月4日上午11時許發生輾狗事件，事發當時陳姓女子正與鄰居聊天，未將白色寵物犬繫上狗鍊，讓小狗自行走，不料，謝姓計程車司機行經該路段時，竟故意衝撞小狗，還無視陳女拍打車窗阻止，二度輾壓小狗腹部，將小狗當場輾斃。台北地院日前依故意傷害動物致重要器官功能喪失罪，將謝男判刑2月，併科罰金20萬。

判決指出，謝男時常去陳女開設的餐飲店消費，知悉店內有一隻陳女飼養的白色寵物犬。然而，2020年4月4日上午11時許，謝男開著計程車沿著北市中山區長安東路一段一處巷弄時，見陳女與鄰居聊天，未繫狗鍊的寵物犬自行在右側巷道緩慢行走時，基於傷害動物故意，突然開車向前衝撞小狗，而陳女見狀立即上前拍打車窗，請謝男阻止，而謝男不但沒有下車處理，反倒繼續踩油門，以車輛右後輪，二度輾過小狗的腹部，導致小狗當場傷重不治，隨後謝男便加速駕車離去。直到路人報警，警方調閱監視器循線逮到謝男，全案曝光。

陳女表示，謝男常去她店裡吃飯，也很討厭狗，先前就曾拿東西要打她養的狗狗「小白」，還在她面前拿棍子戳小白稱「要把牠殺掉、餵給老芋仔吃」，事發當天謝男開計程車上前看到小白，直接撞過去，在場的人都有看到，而她拍車窗，謝男卻不停下，又把小白肚子輾過去。



謝男坦承有開車輾過陳女的寵物犬，但他辯稱，「陳女沒有替寵物犬繫上狗鍊，狗可以隨便放出來嗎？那附近很多我的債主，當時是開計程車要去載客人才會路過該處」；此外，謝男更表示，自己知道輾過小狗，但不是故意要撞狗，當時也不想下車與陳女理論，是擔心「債務找上門」便直接開車離開，而他自己也有養狗，幹嘛去討厭狗，因此請求法官判無罪。

台北地院勘驗相關事證後，確認案發道路現場空間寬敞，無行人路過需閃避，可繼續直行，然而，謝男見到小狗在右側路旁緩慢行走後，卻加速輾斃小狗，並在犯案後揚長離去，因此不採信謝男說詞，審酌後，依犯故意傷害動物致重要器官功能喪失罪，將謝男判刑2月，得易科罰金6萬，併科罰金20萬，如易勞役200日。