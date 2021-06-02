確診者砍傷護理師　急診醫師長文嘆：怎麼能傷害她們？

▲台灣疫情嚴峻，醫護人員在前線壓力，大眾難以想像。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者陳培鈞／綜合報導

雙和醫院31日傳出確診者砍傷護理師的案件，其中傷勢最嚴重的，是一名20多歲護理師，右手韌帶被砍斷，職業生涯恐怕就此結束。童綜合醫院急診部主任魏智偉在臉書發文感嘆，護理師從疫情開始，就起身抗疫，每天從頭到腳包得密不通風，一著裝，就得不吃不喝不尿，怎麼有人能這樣傷害她們？

魏智偉在臉書發文表示，疫情開始，護理師跟著抗疫，每天從頭到腳包得密不通風，一著裝就得不吃不喝不尿，第一個接觸病人是她們，第一關風險評估是她們，請病人耐心等候的是她們，承受最多病人及家屬負面情緒的也是她們，還是她們在照顧病人。

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▲雙和醫院31日發生，護理師遭砍傷事件。（圖／記者陳雕文攝）

魏智偉感嘆，自己能做的不多，只能每天都到醫院，參加護理師的交班前的會議，聽聽她們的聲音，幫忙解決她們遇到的問題，盡量改善流程環境，讓她們覺得安全，儘管自己無法改變已發生的疫情，但希望用勤奮，來和她們站在同一陣線。

魏志偉沉重的提到，「她們是現在，我們最需要疼愛的一群人，怎麼有人能這樣傷害她們，怎麼可以！！！」有網友在文章下痛罵，「傷害醫護人員的根本不是人！」也有人表達自身的感謝提到，「第一線的醫護人員辛苦了！謝謝您們守護我們的家園！謝謝！」

據調查，砍傷護理師的兇手，是一名62歲的洪姓男子。洪男因為確診，被收治在雙和醫院11樓負壓隔離病房治療，但洪男疑似不滿遭隔離數日，情緒失控大吼大叫，在31日時，持水果刀朝著3名醫護猛砍，造成現場23歲施姓護理師腹部受刀傷，第一時間被送進開刀房急救、25歲陳姓護理師則是胸部、右手刀傷韌帶斷裂、27歲蔡姓護理師則是肚皮遭劃傷。