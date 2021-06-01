台大也遭受醫院暴力！染疫病患脫序擅離病房、拉扯醫護裝備

▲台大醫院門診正常 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期雙北新冠疫情緊繃，醫院收治大量病患，雙和醫院日前才發生護理師遭到砍傷，台大醫院今日證實，院內發生暴力事件，有接受隔離照護的確診病人擅自離開病房，語言侮辱，甚至故意扯掉醫護人員的隔離裝備。院方強調對暴力零容忍，若醫護人員受到傷害「一定會想辦法告他」。

台大醫院今（1）日與臺大醫院企業工會舉辦共同譴責醫療暴力媒體說明會。工會揭露，日前接獲會員投訴，院內有確診患者行為不檢，不僅擅離隔離區域，更以體液汙染公共環境，置醫療人員與其他病人於危險當中。

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台大醫院說明，在疫情肆虐的近期，多次發生收治於專責病房之確診病人無視醫療防疫隔離規定，多次自行隨意進出病室，或語言侮辱，甚至於醫護人員執行業務時，故意扯掉醫護人員的隔離裝備，造成醫護人員照護壓力與醫療人力折損。

▲台大醫院與台大醫院企業工會共同譴責醫療暴力媒體說明會，副院長王亭貴。（圖／記者洪巧藍翻攝）

主持記者會的台大醫院副院長王亭貴說明，確診病患離開隔離病房，會造成同仁和其他病人感染的風險，院方過去一直有相關標準作業程序在進行。

為避免暴力者傷害或自殘，並保護院區內工作人員、病人及訪客免受暴力、言語、情緒及行為之干擾，訂有院內暴力行為之應變作業要點，除於事件發生當下可立即通知警衛及管區警察處理外，事後亦會進行員工關懷支持，並會向衛生局、轄區派出所及地檢署進行通報。

王亭貴說明，記者會主要目的是防範類似事件再發生，或許患者遭受隔離產生心理壓力，但應該做好自我壓力調適，不要累積反射到醫護身上；並強調，若醫護人員受到傷害或者同仁本人有訴諸法律意願，一定會提供法律相關協助。