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護師被砍！她淚控「有病患拔面罩嗆一起死」　轟：指揮中心只會報數

▲▼護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,防護衣,隔離衣。（圖／記者李毓康攝）

▲護師公會理事長陳玉鳳表示，現在護理人力很不足，指揮中心完全看不到第一線護理人員的需求。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

昨日（5/31）雙和醫院有三位護理師被砍，護師工會理事長陳玉鳳就開直播痛批「指揮中心會議只會報人數，醫療能量護理人力根本不足」，直播中還提及甚至有病人故意朝護理師咳嗽、拔掉護理師面罩，還對護理師說「要死一起死」，這也讓陳玉鳳灰心大喊「指揮中心完全看不到第一線護理人員的需求」。

陳玉鳳說「我們護理人員被刺傷了，希望讓大家知道現在護理人力很不足，不足到我們第一線人員都唉唉叫，只有防疫中心眼睛瞎掉、耳朵聾掉，完全看不到第一線護理人員的需求。」

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陳玉鳳直播。（圖／截自陳玉鳳臉書）

▲陳玉鳳開直播痛罵醫療量能嚴重不足。（圖／截自陳玉鳳臉書

陳玉鳳也痛批「指揮中心每天開會只會報人數，這個政府厚顏無恥到每天都在講醫療量能是足夠的，重點是目前醫療量能就是呈現幾近匱乏的狀況，還有病人把護士鈴當服務鈴，嫌冷氣不冷，嫌伙食不好吃，嫌沒有人生自由，還擅自衝出負壓病房，甚至還在病房內隨地大小便，要護理師去清理，故意朝著護理師咳嗽、攻擊護理師，拔掉護理師面罩，還衝出門口說『要死一起死』，你要死自己去死。」

陳玉鳳也呼籲指揮中心能夠多保護第一線護理人員，她說「今天是三個護理人員被砍，明天呢？政府做了什麼積極作為呢？護理人員這樣被歧視真的很不舒服，且依照傳染病防治法11條，我們是施予照顧的人，就要保障我們的合法權益，如果發生的話，就要用69條先行規勸，事後開罰一萬元以上。」

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