LIVE／北市今增122例！柯文哲推「1人確診全家篩檢」最新說明

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記者袁茵／台北報導

新冠肺炎持續延燒，中央流行疫情指揮中心31日公布，新增274例本土病例，以及73例校正回歸，其中新北市171例最多，其次為北市122例。台北市政府31日下午3時30分舉辦防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心31日公布，新增274例本土病例，為129例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於4月29日至5月30日。另校正回歸個案73例中，為36例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月14日至5月29日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共347例，以新北市171例最多，其次為台北市122例，桃園市27例，彰化縣10例，台中市5例，基隆市及苗栗縣各3例，新竹市2例，花蓮縣、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中293例有雙北活動史，其餘縣市54例中2例有萬華活動史，46例已知感染源，6例關聯不明。

台北市政府31日下午舉辦防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊親自出席，針對市場人流管制、「一人確診全家篩檢」措施、指揮中心簽訂國產疫苗等相關問題做出回應。

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▼柯文哲、黃珊珊召開防疫記者會。（資料圖／台北市政府提供）