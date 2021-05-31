再增15死！全數60歲以上長者「4人死亡後才確診」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增278例COVID-19確定病例，分別為274例本土個案及4例境外移入個案；另有校正回歸本土個案73例，總計351例。確診個案中新增15例死亡，都是60歲以上長者，其中有4人確診日期是落在死亡之後。

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之274例本土病例，為129例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年4月29日至5月30日。另校正回歸個案73例中，為36例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月14日至5月29日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共347例，以新北市171例最多，其次為臺北市122例，桃園市27例，彰化縣10例，臺中市5例，基隆市及苗栗縣各3例，新竹市2例，花蓮縣、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中293例有雙北活動史，其餘縣市54例中2例有萬華活動史，46例已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增15例死亡個案（案1778、2111、2616、2656、2658、2795、3143、4936、5698、5732、6803、7140、7277、8031、8134），共計為男性9位、女性6位，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月28日，確診日介於5月17日至5月30日，死亡日期介於5月21日至5月29日，詳如新聞稿附件。

▲5/31死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大