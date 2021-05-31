民間捐贈嘉義市4座「正壓採檢亭」　每座每天可採240人

▲民間捐贈4座正壓採檢亭 讓防疫醫護人員有安全與舒適採檢環境。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

本土疫情持續延燒第一線防疫醫護人員持續堅守崗位，不畏艱辛、全心全力照顧病患，為了讓包著密不通風全副武裝的新冠肺炎採檢人員，有一個兼顧安全與舒適的採檢環境，嘉義市民間團體及個人主動伸出援手，出資購買4座正壓採檢亭，價值總計250多萬元，捐贈給嘉義市四家專責醫院使用，第一座採檢亭已於昨(30)日在部立嘉義醫院裝置完成，其餘的3座也會陸續裝置於聖馬爾定醫院，嘉榮及嘉基。

市長黃敏惠表示，感謝民間無私的奉獻，包括國際獅子會300 D1區及嘉義地區獅友、財團法人九華山地藏庵、高峰大飯店、光興塑膠機廠股份有限公司及曾華盈先生等，捐贈4座正壓採檢亭，讓第一線執勤人員能夠在更完善及舒適的檢疫環境下執行勤務，降低感染的風險及機率。

衛生局表示，五月正是步入夏季的炎熱之際，篩檢站現場，採檢人員穿戴防護面罩、N95口罩、著防水、透氣度低的防護衣，不到兩分鐘就一身汗，為了改善採檢站醫療人員的工作環境，勇媽市長黃敏惠號召善心人捐贈工研院打造的「正壓式檢疫亭」，由於採用「正壓」設計，空氣只能由內往外送，將可能已受到潛在病患污染的空氣阻絕在外，降低檢疫人員的染疫風險。

此外，該檢疫亭「採檢量高」，採雙面設計，一小時至少可採12位，在疫情緊張時，一天可採檢數達240位，效率高；「節能舒適」檢疫亭內裝設節能冷暖氣機， 24小時恆溫恆濕；「獨立潔淨」檢疫亭潔淨度為Class 1000無塵室等級，獨立設計可減少相互感染疑慮。

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