颱風最快今生成大迴轉　鋒面滯留「全台再下2天」防豪雨

▲今滯留鋒面影響，全台有雨。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，位於帛琉西南方海面的熱帶性低氣壓，最快今天（31日）有可能增強為輕度颱風。氣象專家吳德榮提醒，今、周二梅雨鋒仍在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨，大氣不穩定，有激發中、小尺度對流系統的條件，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨、⋯）發生及大量降雨的機率，且周六梅雨鋒再南下通過台灣。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周日是近期水氣最多的一天，今和周二仍受滯留鋒面影響，西半部和宜蘭有短暫大範圍降雨，雖相較周日減緩一點，但還是有局部大雨或豪雨，而降雨中間可能有空檔。

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▼周日全台都有明顯降雨。（圖／氣象局）



▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



劉沛滕說，周三鋒面北移，到周五以西南風影響，中南部這三天有局部降雨，不是很全面性，其他地區以午後山區降雨為主；周六、周日鋒面再次南壓，經過台灣會造成西半部有一波大範圍明顯降雨，但在台灣上空比較短只有兩天，偏向移動型，會移到台灣南邊。

劉沛滕表示，位於帛琉西南方海面的熱帶性低氣壓，最快今有可能增強為輕度颱風，但強度滿弱，預估生存2、3天，周四、周五會減弱成熱帶低壓，目前來看比較不會影響台灣，但實際變化還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二梅雨鋒仍在台灣徘徊，有局部陣雨或雷雨，大氣不穩定，有激發中、小尺度對流系統的條件，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨、⋯）發生及大量降雨的機率，應隨時注意天氣變化及氣象局的特報。

▲▼吳德榮說，熱帶低壓今將發展為第3號颱風彩雲，其路徑大多在呂宋島東方海面，向東北大迴轉，接近台灣的機率並不高。（圖／氣象局、翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



吳德榮分析，周三梅雨鋒略減弱、北移，仍有局部短暫陣雨或雷雨，降雨範圍縮小、有較大雨勢的機率，應持續注意；周四、周五梅雨鋒北移至北部海面，天氣相對空檔；周六梅雨鋒再南下通過台灣，仍伴隨明顯降雨及激發劇烈天氣的機率；周日梅雨鋒南移至巴士海峽，天氣好轉，但局部地區仍有短暫陣雨的機率。

吳德榮指出，最新氣象局路徑潛勢預測圖及最新歐洲模式系集模擬顯示，熱帶低壓今將發展為第3號颱風「彩雲」，其路徑大多在呂宋島東方海面，向東北大迴轉，接近台灣的機率並不高，但其迴轉時的強度及位置，會增強北風，造成南北氣團的不平衡，致使梅雨鋒周日南移至巴士海峽；至於梅雨鋒會在巴士海峽多久？才北返台灣！各國模式模擬1天至3天都有，既然有較大的不確定性，也無需遽下定論，應繼續觀察。