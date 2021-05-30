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疫苗空窗期！民間企業幫找供應來源　陳時中表態：歡迎啦

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣正面臨疫苗短缺，有團體和企業紛紛表態要協助找疫苗，中央流行疫情指揮中心日前表示「疫苗要由中央政府與原廠簽約採購並統籌分配執行」。但指揮官陳時中今直言「這兩天很多人反應，不管是企業也好，縣市政府也好，或一些民間組織積極尋找疫苗供應來源，我們表答我們的感謝，也歡迎啦！」

台灣新冠本土疫情爆發，不少人盼著可以盡快施打疫苗，但疫苗遲遲供貨量不足，陸續有企業民間團體表態可爭取幫忙購買疫苗，指揮中心日前曾表示「不接受由第三方購買疫苗」。

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針對不接受第三方購買，陳時中表示，主要考量的是疫苗安全，當然是歡迎大家，但總是要把引進的東西講清楚，一定要能確認來源是正確的，若確定是正確的，後續行政程序非常繁複，中央也會盡量協助。

陳時中今也直言，這兩天很多人反應，不管是企業、縣市政府或民間組織積極尋找疫苗供應來源，「我們當然表達感謝，也歡迎啦！希望大家一起努力讓疫苗供應能更穩定，但要強調的是，總要知道進來的是什麼樣的疫苗，有沒有得到相關授權，才有辦法開啟相關申請流程。」

陳時中強調，申請審查流程很繁複，「一定要先跟我們確認相關貨源和數量，中央會協助處理相關行政問題」，政府要對疫苗安全負最大的責任，疫苗進口後也要配送接種，所以一切安排包括合約簽訂，政府都必須充分了解，只要貨源確定是有原廠授權，之後的行政程序，也願意盡量協助大家辦理。

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