花蓮增6例確診！家族群聚感染續滾雪球　詳細足跡縣府公布了

▲花蓮縣長徐榛蔚說明30日疫情狀況。（圖／翻攝自YT花蓮縣政府）



記者陳豐德／花蓮報導

花蓮縣政府公告今日共6人確診，案7675有到台北看診的家族群聚，由大姊傳染給母親、妹妹以及弟弟、弟媳，30日增加了4位，家族共5人確診。此外吉安衛生所啟動遠傳專案後，從檢測快篩中驗出案8176為遠傳客戶，篩檢後確診，還有一位案8181則是經由瑜珈課老師所感染，縣府呼籲30日已在花蓮市衛生所啟動篩檢站，上午共211位來篩檢全數為陰性，而直至下午也有200位來快篩，如果民眾發現自身與疫調足跡有重疊可前往篩檢。

案8178母親與案7675、8179兩個女兒13日有前往台北就醫看診，7675有症狀先行確診後，開始追溯弟弟也在昨天公告確診；年約80歲的8178母親直至確診都沒有任何症狀，26、27號早上8點半會戴口罩到花蓮市中美路的朋友家互動聊天，其餘時間都在家中。

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8179二妹則是一名旅行社業務，18、19、20號晚間7至8點曾經至美崙田徑場去運動，20號下午三點半到國安郵局去寄件，之後隨即到了旅行社，直到21號出現症狀後接下來兩天都沒出門，24號下午1點50有前往國安郵局，2點再度前往中壢路旅行社，隨後到中山大樓八樓辦公，接著又前往建國路與富陽路的旅行社，最後5點多又再度前往一次郵局，25號下午她再度前往旅行社，直到27號去診所就醫，29號採檢後才確診。

案8180弟媳平時與婆婆、先生、二姑同住，為家庭主婦，28號喉嚨有點癢癢的，遭匡列後29號採檢確診陽性。25號16:50至16:54、27號19:25至19:35、28號12:30至12:40都有前往花蓮市民權路上136號的7-11購買物品，28號她早上還有前往花蓮慈濟醫院就診，晚上就被居家隔離。

而新增的案8181個案為60多歲的女性，17號曾經去上案6754的瑜珈課，兒子媳婦孫女平時晚間都會來與個案用餐，23號、27號的早上8點至10點都有前往美崙山爬山，從新興路入口往返螢火蟲館，26號有嘴唇輕微乾乾的感覺其餘無症狀，幾乎都在家中，直到29號採檢後確診。

案8176是30日早晨被通知確診，與遠傳5310案有很高的相關性，CT值為30相當高(症狀較輕)，個案在吉安鄉衛生所快篩時微弱陽性，送往部立花蓮做核酸檢驗是呈陰性，27號二採後直到30號才確定確診。主要足跡是25至29號有前往多家7-11，並前往富強路上的199生活百貨自強店採買，過程都有戴口罩並實施實聯制。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，部立花蓮醫院28日新冠肺炎專責醫院正式啟動，全部收治花蓮當地的確診者，花蓮目前醫療量能還有，期待至少清理出20床加護病床來替未來的確診者準備。

縣長徐榛蔚則呼籲，如果民眾發現自身有症狀或者是跟確診者有足跡重疊的疑慮，每天上午9至11點、下午2至4點可前往花蓮市衛生所免費新冠採檢站篩檢，需先撥打03-8232280、0975-500511先行預約，每天上下午開放各兩百人。