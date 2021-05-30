苗栗單日增9例！採茶婦家人和同事8確診　涼亭無罩泡茶聊天+1人

▲苗栗縣30日新增確診9例，苗栗縣政府公布這9 人疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央流行疫情指揮中心30日公布，苗栗新增新冠疫情本土確診9例，總計共20例。其疫情調查案8047至8055等9例，其中案8049為29日確診採茶婦同住家人，其餘皆為採茶同事，足跡大多都只有住家及工作茶園往返，且全程戴口罩；另案8047與日前涼亭聊天的案4905、6532有接觸史，也是採茶同事之一。

苗栗縣30日新增9例最關鍵的案8047，為日前與案4905、6532在造橋鄉私宅一起聚會，聚會期間未戴口罩，之後又和其他人一同前往採茶工作，28日匡列為接觸者採檢後隔離，29日PCR陽性確診，收治本縣醫院。目前匡列接觸者10人已採檢，居家隔離8人，自主健康管理2人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，案8049，男77歲，為案7515同住家人，24日曾到頭份市中正一路的宗佑農機行及大同路建國水電和新中興大賣場，全程皆戴口罩，25日在自家果園忙後就自主在家休息，29日收治專責病房。

其餘案8048、8050-8055等6女1男，年紀介於63至82歲不等，皆為採茶同事，足跡大多在自家及龍潭茶園、峨眉茶園間往返，惟案8052在28日早上前往頭份早市，其他人在5月28日匡列為接觸者採檢後隔離，5月29日PCR陽性確診，收治本縣醫院，目前匡列接觸者38人已採檢，居家隔離38人。

▲苗栗縣政府也公布，案8047與其他本土個案關聯圖。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣長徐耀昌表示，苗栗確診者持續增加，為避免社區感染，找出遺漏可疑接觸者，阻斷社區傳染鏈，將於6月2、3日，於頭份設置戶外「新冠肺炎快篩站」，提供本縣本土確診者有接觸且與足跡重疊的民眾免費篩檢。符合快篩的民眾，請於5月31日起至篩檢當日上午10時前，以電話或網路報名，只要提供接觸足跡及個人資料，經衛生局審核TOCC後，安排篩檢時間；民眾前往篩檢應攜帶身分證或健保卡，並全程戴口罩，自行騎車或開車，切勿搭乘大眾交通工具。本次預估篩檢200人次，未來將視疫情狀況再增設篩檢站。

Her今天推出CK be中性淡香水，200ml，原價2800元，特價639元。

►北北基17縣市「豪、大雨特報」 新一波雨彈擴大強攻