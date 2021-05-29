苗栗+3累計11例！確診父傳9歲兒　涼亭無罩泡茶聊天又1人染疫

▲苗栗縣政府29日公布新增3例確診者疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央流行疫情指揮中心29日公布，苗栗縣新增3例本土病例，總計共有11例；為案7514、案7515及案7655。案7514，男性51歲，裝潢自營商，經初步疫調研判屬案6532接觸者感染。案7515，女性72歲，採茶女工，近期無出國史。案7655，男性9歲，為案5624的兒子，為匡列接觸採檢後確診，研判屬家戶內感染。

苗栗縣政府表示，案7514於18日及23日與案6532一起在本縣造橋鄉大坪橋旁河風亭一起聚會，聚會期間未戴口罩，23日匡列為案6532接觸者採檢後隔離，27日PCR陽性確診，目前匡列接觸者13人已採檢，居家隔離13人。其足跡皆為工作工地及外帶飲食店；惟24日下午前往台北文山區接小孩，但未下車全程戴口罩。

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▲▼苗栗縣政府29日公布新增3例確診者疫調足跡，和與其餘確診者關係圖。（圖／記者黃孟珍翻攝）

而案7515為72歲婦人，有糖尿病史，25日身體不適，26日由兒子陪同到醫院糖尿病複診並採檢PCR，27日陽性確診，目前匡列接觸者37人，居家隔離31人（含同住4人）已採檢，自主健康管理6人。23、24日到龍潭茶園工作後，都無外出行程。

另案7655為案5624之9歲兒，24日匡列為案5624接觸者後隔離， 經PCR陽性確診，目前匡列15人，居家隔離2人已採檢，自主管理13人。其足跡皆自主在家未出門。

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