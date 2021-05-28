全台180家醫院設9015專責病床　7380空床「多集中在中南部」

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情延燒，指揮中心5/22起通令500床以上的醫院週五前撥出急性病床的1/10作為專責病房使用，多家醫院已完成開設。指揮中心今（28）日公布5/11-5/26確診病患收治情形，有37%在醫院、33%在集中檢疫所、15%在檢疫旅館，另有92人解除隔離。專責病房再開放一人多室後，全國可使用病床數來到9015床，可使用7380床，多集中在中南部。

衛福部次長石崇良公布醫療量能，他表示目前已加開專責加護病房，也根據醫療上需求與病人收治必要性，讓一室可以多人收治，在經過重新調整後，全國設有專責病房收治確診個案加數有180家，開設病床數達9015床，多數都在中南部，疫情比較平穩，空床數也多。

至於醫療量能較吃緊的雙北地區，可完全開設的床數約2800床，以新北市速度最快，醫療量能看似充足，收治住院也沒有問題，但可能會有集中在某幾家醫院情形，會透過醫療作分流。

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全國919張負壓隔離病房，把專責病房開設後，把不需要用到呼吸器或插管病人，移到專責病房收治，雙北地區包含桃園基隆，還有140幾張的負壓隔離病房可空使用。

陳時中表示，各醫院要收治的病房數沒有問題，但還是有分配的問題，會透過EOC有效率分配，加強型防疫旅社，速度可能會變得更快。集中檢疫所還有足夠量能，還可以支應一時無法接上來的量。

醫療應變組副組長羅一鈞5/27在記者會公布，全台負壓隔離病房床數1101床，只剩下209床；專責病房可使用床數增加，從昨日的2412床增為3932床，增加病床數會由中央調度支援收治雙北病患。

全台各大醫院增設的病床，將由六區EOC執行長配合網區指揮官做北、中、南調度，在雙北重症患者轉送部分，初步採用醫學中心配對方式，例如北部A醫院搭配中部B醫學中心，便於直接做橋接。昨天EOC就已協助轉送3位台大病患到其他3家醫院去，之後也會持續做分流。