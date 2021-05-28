家庭麻將屋主小孩觀戰「多2人」　違反限聚令警蒐證送裁罰

▲嘉義市檳榔攤掩護麻將聚賭。（圖／嘉義市警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠疫情升溫，全台進入第三級警戒，嘉義市政府警察局第一分局接獲民眾舉報，嘉義市西區南京路某檳榔店內有人聚集賭博，巡邏警網隨即前往關心查處，到場時發現有人正在聚集打麻將(已違反嚴禁室內五人以上聚會之規定)，警方現場隨即制止，案經蒐證後將黃姓業主與打麻將的蘇姓民眾等6人，依傳染病防治法移送嘉義市政府衛生局依規定開罰。

▲嘉義市檳榔攤掩護麻將聚賭，當場查獲6人群聚。（圖／嘉義市警察局提供）

警方表示，現場雖未發現賭博市政，但屋內包含一名就讀幼兒園的幼童共6人，已違反室內群聚規定，後經搜將檳榔攤業者及相關人等依傳染病防治法移送衛生局裁罰。

警方呼籲，目前全國防疫警戒為第三級，疫情警戒第三級期間，為防堵防疫破口，民眾切勿有違規群聚情形發生；另中央流行疫情指揮中心宣布全國提升到三級警戒，已宣導公布關閉八大場所及其他休閒娛樂場所，自助選物販賣機事業（娃娃機店）、釣蝦（魚）場、桌遊店、AR/VR及餐飲業附設卡拉ok，全要配合加強防疫，暫停營業以免觸法，警方亦加強查察「假關門，真營業」，化明為暗或轉移陣地到其他場所繼續營業之情形者，絕對會嚴格取締、嚴正執法，絕不容許防疫期間，有人造成防疫破口。

嘉義市警方籲請業者務必共體時艱，民眾也應減少非必要的外出及活動，出門務必戴好口罩，並且勤洗手與消毒、做好手部清潔，以及落實實聯制等相關規定，若發現相關違規情事，如經查獲，將移送市政府目的事業主管機關予以重罰，以遏止投機行為，造成破口。

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