改善畜舍及排水設施異味減　「密閉式發酵系統」打造環保循環經濟

▲嘉義縣積極改善畜牧異味。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣為積極改善畜牧業臭味，縣長翁章梁特別請環保局及農業處連續2年採取農業輔導與環保管制的作為已逐漸展現成效，統計110年1至5月的畜牧異味陳情數較109年同期減少近3成。

部分區域如民雄及水上等鄉鎮市陳情數更降低接近50%，今年農業處將積極輔導屢遭陳情畜牧業向農委會爭取畜舍及廢水處理設施等改善，希望從源頭「治本」，根本改善畜牧異味問題。

▲嘉義縣針對轄內畜牧場廢水進行採檢。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局長張根穆表示，有關畜牧異味的產生來源包含飼養畜舍環境不佳、堆肥清理及廢水處理效能，縣府以跨局處合作模式，由農業從污染源頭的輔導改善再加上環保的稽查管制手段，採取雙管齊下，促使業者配合改善。

109年至今，依民眾反映異味的畜牧場，環保局已派員稽巡查428場次，其中，篩選屢遭陳情或需改善環境設施的畜牧場44場，再由縣府農業處委託工研院列入輔導訪視重點，透過輔導機制已有13場完成改善，其他場也陸續改善中。

張根穆說明，近來夏季炎熱也是畜牧異味陳情的高峰期，為維護縣民生活品質，雖目前處於新冠肺炎加強防疫期間，但環保稽查仍不打烊，依據過去歷年畜牧業異味陳情案分析，以每年5至9月夏季時，因風向及夜間靜風時段，為陳情高峰期。

▲嘉義縣防疫改善畜牧異味，今年上半年陳情數減少近3成！。（圖／嘉義縣政府提供）

以區域分佈來說，張根穆指出，以民雄、溪口、水上、六腳及朴子為畜牧業異味陳情較多鄉鎮市，此與轄內設有較多畜牧業亦有關連性，環保局針對掌握熱點區域，於日、夜間安排查核人力加強稽巡查，必要時啟動空水廢聯合稽查，以遏止偷排及廢棄物不當處理等情事發生，若查有需改善防制設備或提升處理效能的畜牧場，立即橫向通報農業單位協助處理。

環保局表示，除輔導業者加裝噴霧除臭等措施外，縣府也從源頭包括畜牧場廢水及廢棄物方面著手，包括輔導畜牧糞尿經處理後回歸農田當肥分，減少排放到水體。另外如雞糞等也積極輔導業者採用「密閉式發酵系統」處理後製成有機肥，不僅可減輕畜牧場異味，也可視為環保循環經濟示範，期望業者能本於企業社會責任提升形象，讓產業發展與環境維護共創雙贏。

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