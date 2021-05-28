無照醫喬尾椎逞慾！桃園妹驚恐10秒　回家哭問媽媽「才知被性侵」

▲王姓密醫2018年4月為年輕女子看診，假稱民俗療法「喬尾椎」卻指侵。女子事後不甘受辱提告。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

沒有中醫師資格的王姓男子2018年4月趁年輕女子來看診，聲稱女子骨盆歪斜要「喬尾椎」，竟趁機指侵逞慾，讓女子留下陰影。事後，女子一度以為是合理療程，直到回家哭著詢問母親，才赫然發現自己遭性侵。桃園地院審理後，去年12月依權勢性交罪、擅自執行醫療業務等罪，分別判處1年10月、6個月徒刑。王男不服上訴，近日遭高院駁回。

一審判決書指出，王男未獲得中醫師資格，2015年起卻在平鎮區開設整復所，為病患以民俗療法進行推拿與整脊等醫療行為。2018年4月26日下午2時30分許，一名女子到王所開設的整復館進行整脊，支付300元診療費後，被要求趴下以浴巾蓋住下半身，再脫去內外褲，隨即遭王男以手指插入肛門「調整尾椎」。

過程中，王男趁機用手指插入女子陰道約5至10秒，嚇壞女子。不過，女子一度以為是醫療程序，只能忍辱繼續接受「治療」。返家後，女子哭著詢問母親，並打電話向整復師公會、健保局與桃園衛生局等單位詢問，才得知調整尾椎醫療方法不需侵入陰道，確認遭性侵。事後，桃檢依妨害性自主等罪嫌將王提起公訴。

▲王男因用喬尾椎當藉口指侵年輕女子而被判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

桃園地院審理時，曾去函詢問全國中醫師公會，對方函覆合法中醫「喬尾椎」屬於侵入性醫療行為，非醫事人員不得執行之，而且不需要侵入陰道，至於是否需進入肛門執行必要，需依專業醫師評估，並與病人詳盡說明且取得同意後才能進行。此外，法院還查出，一般民俗療法與中醫容易混淆，若擅自執行醫療行為業務，當屬密醫行為。

王男在法院審理時，坦承曾用手指侵入女子肛門調整尾椎，但否認有侵入陰道；女子則證稱，當時王事前有溝通說要侵入肛門治療，後來也確實以手指插入肛門喬尾椎，還叫她要吸氣與吐氣，過程約10秒，並且以同樣時間侵入其陰道，後來查詢衛生局等單位，根本不需侵入陰道，為避免其他女子受害才堅持提告。

▲女子因擔心會有其他人受害，於是堅持提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

法官審酌，王未取得中醫師資格，擅自從事侵入性醫療行為，藉由民俗療法指侵女子，考量無前科且雙方達成調解並賠償完畢，法官審結將王男依利用機會為性交罪、未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務，分別判處1年10月與6月有期徒刑，後者可易科罰金。

事後王男不服上訴，堅持「手指插肛門」是在喬尾椎。高等法院審理時指出，女子與王男無宿怨，沒有理由誣陷；另外，女子只知道在治療過程中會有侵入性動作，但並不清楚插入陰道是否也是療程之一，只因為聽信母親的建議才接受治療，事後女子母親聽聞有侵犯行為後，也鼓勵她檢舉，因此說詞可信，駁回王男的上訴。



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