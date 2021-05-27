　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

肯定防疫辛勞　黃偉哲慰勉第一線區公所人員

▲民政局長姜淋煌親自到仁德區、歸仁區、關廟區等區公所，代表黃偉哲市長慰問區公所人員於疫情期間的辛勞努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民政局長姜淋煌親自到仁德區、歸仁區、關廟區等區公所，代表黃偉哲市長慰問區公所人員於疫情期間的辛勞努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期本土疫情嚴峻，台南市各區公所人員戮力進行各項防疫工作，台南市長黃偉哲感念區公所人員之辛勞，27日特藉由推展台南在地農產品的機會，致贈各區公所當季水果，以慰勉第一線辛苦的區公所人員。

自COVID 19疫情爆發以來，台南市各區公所除落實平常區政業務外，為加強防疫確保市民健康，動員所有人力日夜加強社區防疫宣導、稽查及清潔消毒工作，加重工作負擔備極辛勞，市長黃偉哲特準備當季水果請民政局長姜淋煌協助慰勞各區公所，以表達慰勉辛苦人員之意，並期盼能旺增公所能量，使業務推動更加順遂。

民政局長姜淋煌27日親自到仁德區、歸仁區、關廟區等區公所了解分艙分流及異地辦公情形，也請區公所同仁於疫情期間，服務不中斷。並代表市長致贈各區公所鳯梨時表示，市長肯定與感佩各區公所，自疫情爆發以來站在第一線守護市民的健康，大家的努力與辛勞，將使台南市度過疫情難關。

同時黃偉哲市長也關心提醒區公所人員，在進行防疫也要做好自己的防護措施，確保本身的安全，保護自己也保護家人。

3M細滑牙線棒超值分享包箱購組

ET快訊
揮皇高爾夫球場5次偷營業　侯友宜震怒「重罰102萬」
宜蘭居民聚集確診者家！砸店嗆「害死我們全村」　她揭背後原因
疫情反突通知「房租漲到35000」！　北市30K人妻崩潰
「有人叫我去好市多掃貨買疫苗」　陳時中回應了！
大陸台企聯出面　盼捐「世衛認可疫苗」回台灣
柯建銘證實「助郭台銘買BNT疫苗」　破局原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彰化無罩伯被攔…反嗆「罰10萬也沒關係」　警幫他圓夢了

一般營業店面房屋稅減稅租客能受惠嗎？　黃偉哲：看房東良心！

肯定防疫辛勞　黃偉哲慰勉第一線區公所人員

桃園藍軍譴責中央「本位主義」　抗疫王道「全民施打疫苗」

台南成立擴大紓困專案辦公室　提升專線量能齊心防疫度難關

台東柔道少女逆境成長　太平國小羅瑜柔獲2021總統教育獎殊榮

台東縣11鄉鎮衛生所設社區快篩站　今起供符合資格民眾預約

花防部陸軍化學兵支援台東　助金峰及太麻里兩鄉大消毒

全台首座科學園區篩檢站在新竹　保護國家戰略產業

要求台南自己採購疫苗？　李啟維請國民黨提供管道讓中央早日進口疫苗

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

彰化無罩伯被攔…反嗆「罰10萬也沒關係」　警幫他圓夢了

一般營業店面房屋稅減稅租客能受惠嗎？　黃偉哲：看房東良心！

肯定防疫辛勞　黃偉哲慰勉第一線區公所人員

桃園藍軍譴責中央「本位主義」　抗疫王道「全民施打疫苗」

台南成立擴大紓困專案辦公室　提升專線量能齊心防疫度難關

台東柔道少女逆境成長　太平國小羅瑜柔獲2021總統教育獎殊榮

台東縣11鄉鎮衛生所設社區快篩站　今起供符合資格民眾預約

花防部陸軍化學兵支援台東　助金峰及太麻里兩鄉大消毒

全台首座科學園區篩檢站在新竹　保護國家戰略產業

要求台南自己採購疫苗？　李啟維請國民黨提供管道讓中央早日進口疫苗

逆境贏家！王令麟領軍東森　入選天下雜誌「韌性企業200強」

揮皇高爾夫球場5次偷營業　侯友宜震怒「重罰102萬」再開斷水斷電

彰化無罩伯被攔…反嗆「罰10萬也沒關係」　警幫他圓夢了

阿沁曝「2小孩在家放電」秘訣　陳建寧遇疫情案子竟激增

優雅「蕾絲指彩」搭配小洋裝仙氣十足　馬卡龍彩色風甜美感滿點

台東增4確診！「超模糊」足跡公布　民眾慌了：有看沒懂

飯跟水都被搶！　苦主二哈「眼神死排隊」 笑翻網：別人的才香

疫苗不夠！《彭博》估台灣花6年才群體免疫　落後南韓、泰國、菲律賓

一堆人跑進山上部落放風！　原住民網紅怒：那裡不是你們的避難所

雷射光「大卸八塊」不解謎就等死！最刺激密室逃脫遊戲再開

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

地方熱門新聞

病患傳播力強！牙醫戴N95穿隔離衣仍染疫

桃園缺水挖斷水管！3萬戶停水8小時

夜唱13人實名制亂寫　中市重罰！

即 ／苗栗確診+1　徐耀昌15:00公布足跡

花蓮7大型旅宿自主休業　58家將跟進

巴士頻進出　嘉義檢疫所周圍居民心驚　

獨／北港矽麗特贈800護目鏡挺前線醫護

三級防疫延長戰　西螺1餐廳推4菜1湯外帶

女車友違禁騎車攻七彩湖還罵管理員「幹X娘」

黃偉哲：有雙北旅遊史者請自我健康監測14天

即／花蓮公布新足跡　曾到遠傳門市上班、診所就醫

花蓮萬榮設置「部落檢疫站」防病毒入侵

不戴口罩逛大街　警查到詐欺通緝犯

台南德安百貨上午傳火警火勢迅速撲滅

更多熱門

相關新聞

五股區公所課員確診　曾與染疫里長會勘

五股區公所課員確診　曾與染疫里長會勘

新北市五股區公所淪陷疫情！區公所內一名課員10日曾與獅子會成員五股區某里長共同會勘，里長13日宣布確診後，該名課員得知消息隔天隨即向區公所回報，並於家中自主隔離，直到20日課員發現味覺、嗅覺喪失後前往篩檢，採檢後呈陽性，所幸目前其所接觸的公所成員篩檢後都呈陰性狀況。

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺

台南市學甲區公所重陽敬老頒發長青模範匾額

台南市學甲區公所重陽敬老頒發長青模範匾額

琉璃蟻肆虐高雄六龜！點燈抓蟻恐怖畫面曝

琉璃蟻肆虐高雄六龜！點燈抓蟻恐怖畫面曝

關鍵字：

防疫黃偉哲區公所

讀者迴響

熱門新聞

快訊／再增13死！今日增671確診

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

快訊／再推10萬元勞工紓困貸款　加碼1000億中小企業貸款

一張表看懂紓困4.0　企業薪資補貼直接2萬元

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

爆「舌吻林心如」被封殺17年！《還珠》爾康變農夫

快訊／再發3000元振興三倍券？　行政院最新回應

墨爾本4度封城！聲明稿示警：避免像台灣一樣

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

北市翁高燒39℃猝死　兒醫院快篩陽性

家中飄異味　她開奶奶房門驚見乾屍

快訊／增401例本土「各縣市分佈曝光」

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

停課不停班帶病毒給小孩？網揭1關鍵：更慘

放無薪假！他曬「6萬↑刷卡金」付不出

更多

最夯影音

更多
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識
平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面