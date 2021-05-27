肯定防疫辛勞　黃偉哲慰勉第一線區公所人員

▲民政局長姜淋煌親自到仁德區、歸仁區、關廟區等區公所，代表黃偉哲市長慰問區公所人員於疫情期間的辛勞努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期本土疫情嚴峻，台南市各區公所人員戮力進行各項防疫工作，台南市長黃偉哲感念區公所人員之辛勞，27日特藉由推展台南在地農產品的機會，致贈各區公所當季水果，以慰勉第一線辛苦的區公所人員。



自COVID 19疫情爆發以來，台南市各區公所除落實平常區政業務外，為加強防疫確保市民健康，動員所有人力日夜加強社區防疫宣導、稽查及清潔消毒工作，加重工作負擔備極辛勞，市長黃偉哲特準備當季水果請民政局長姜淋煌協助慰勞各區公所，以表達慰勉辛苦人員之意，並期盼能旺增公所能量，使業務推動更加順遂。



民政局長姜淋煌27日親自到仁德區、歸仁區、關廟區等區公所了解分艙分流及異地辦公情形，也請區公所同仁於疫情期間，服務不中斷。並代表市長致贈各區公所鳯梨時表示，市長肯定與感佩各區公所，自疫情爆發以來站在第一線守護市民的健康，大家的努力與辛勞，將使台南市度過疫情難關。

同時黃偉哲市長也關心提醒區公所人員，在進行防疫也要做好自己的防護措施，確保本身的安全，保護自己也保護家人。

3M細滑牙線棒超值分享包箱購組