不堪照顧壓力！屏東逆子酒後「25hrs狂毆13次」　母親慘斷腿骨亡

▲蔡男酒後打死母親，二審判決出爐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏、黃子倩／高雄報導

屏東一名蔡姓男子長期照顧母親，時常情緒失控毆打母親，然而，他經法院核發保護令後，仍未改進，竟於2019年10月1日喝酒後，在25小時之內徒手及持鈍器接續攻擊母親13次，母親最終因肺部栓塞身亡。一審屏東地院依傷害直系血親尊親屬致死罪，將蔡男判刑9年6月，案經上訴，二審高雄高分院今駁回上訴，可上訴。

回顧整起事件經過，蔡男因曾經毆打其母親，有實施家庭暴力行為，經屏東地院核發民事通常保護令在案，但他卻不知收斂，因長期照顧母親，累積許多壓力下，2019年10月1日酒後情緒失控下，接續於上午9時25分許、10時10分許、11時13分許、11時23分許、下午1時1分許；翌日（2日）凌晨0時41分許、凌晨0時43分許、上午9時54分許、10時5分許、10時7分許、10時11分許、10時20分許、10時22分許，以徒手下壓、拉扯、持鈍器等方式對母親施暴13次。

蔡母因受到猛烈攻擊，受有左脛骨近端近膝蓋處骨折傷害，導致大量肺血脂肪栓塞，於10月2日下午1時2分在家中死亡。案經警方調查，被依傷害直系血親尊親屬致死罪起訴。

一審屏東地院認為，蔡男漠視保護令，不顧母親年邁體弱，未能控制自身情緒而出手毆打，造成母親死亡，也造成其他家屬無可彌補之傷痛，且犯後始終否認犯行，審酌後依傷害直系血親尊親屬致死罪，判刑9年6個月。不過，案經上訴，高雄高分院今宣判，駁回上訴，維持一審刑度，全案仍可上訴。