PCR採檢量能持續塞車！陳時中澄清：是個案問題、已個別輔導醫院

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

本土疫情持續延燒！全台各地都設置了篩檢站，但也造成篩檢量暴增讓採檢量能持續塞車，對此，陳時中表示，目前採檢塞車的情況在系統上已經解決了，是有些個案執行面的部份造成塞車。

陳時中表示，目前除了熱點區域有篩檢站外，全國許多地方也都已設置篩檢站，所以採檢量能是有提升的，至於前幾天造成校正回歸的塞車情況，在系統上已經解決問題了，會有持續塞車的狀況，根據了解，是因為有些醫院在某些問題執行面上不知道如何解決，昨天已有針對幾家醫院去做個案輔導，「不是系統問題，是醫院不知道怎麼解決個別問題。」

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近期本土病例已經突破5千大關。中央流行疫情指揮中心今天公布確診者解除隔離治療新條件。若為無症狀、輕症者，同時符合，退燒至少1天且症狀緩解，距發病日已達10天者，無須採檢即可解隔離，並由衛生單位開立自主健康管理通知書，進行7天自主健康管理，自醫院或檢疫所離開，不得搭大眾運輸工具。

至於隔離治療個案，需符合三種條件可解隔離，並由衛生單位開立自主健康管理通知書，進行7天自主健康管理，包含退燒至少1天且症狀緩解，距發病日已達10天者，(無症狀者，發病日以採檢日計算)，一次呼吸道檢體，PCR陰性或Ct值≥30。

▼新冠肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件。（圖／指揮中心提供）