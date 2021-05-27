快訊／中和工業區員工確診「多人接觸」　老闆下令全公司照常上班





▲工廠。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）



記者羅婉庭／新北報導

新北市中和某工業區傳出員工確診，老闆卻要求照常上班，26日晚間一名員工陳情指出，工業區中某電業公司員工核酸檢測確診，但因衛生單位尚未匡列，老闆就下令全公司照常上班，試圖息事寧人，讓員工和工業區的上班族人人自危。

該員工表示，工業區內鄰近的公司聽聞此事，已引起高度恐慌。大家非常擔心疫情會從這裡蔓延開來，令人痛心的是，該公司員工後來PCR檢測結果為陽性確診後，公司竟然息事寧人，既沒有採取相關必要處置，也沒有立即自行進行疫調、匡列可能的接觸者，進行隔離檢疫措施，而是被動的等待衛生局的通報和疫調。

該員工説，目前所有人還是照常上班，結果將令人難以想像，尤其中和這麼多科技園區，大家長時間身處密閉的工作場域中，病毒蔓延將一發不可收拾。

對此，新北市議員張志豪表示，中和已是高風險熱點區，區內產業多是製造業，工業區聚集大量員工，抗疫防線恐怕因公司負責人便宜行事，以致防疫失守，不可不慎，市府務必正視並立即查處，同時建立跨局處通報機制。

張志豪表示，基於保護吹哨者的責任，答應要為他們發聲，也請衞生局速查此一確診個案，同時盡速匡列所有可能接觸者。

另外，張志豪呼籲，為避免再次發生相同情況，市府要立即由衛生局、經發局及勞工局建立一個通報聯繫機制，也就是由衛生局主導，結合經發局及勞工局，除了保護吹哨者，同時保障勞工免於受到疫情的恐慌和疑慮。