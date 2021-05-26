快訊／新北152足跡曝！集中南勢角市場、板橋花市、四號公園

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心26日公布今日新增633例本土確診（含331例校正回歸），新北市新增152例，102例校正回歸。對此，新北市長侯友宜公布各區域數量分佈，新增足跡包括瑞芳第一市場、農村公園、南勢角市場、四維公園、大同公園、板橋花市、四號公園、華泰市場、溪州市場。

自4／26統計至今，板橋576，中和348，三重250，新莊216，永和161，土城156，新店144，蘆洲89，樹林55，五股54，汐止54，淡水45，林口31，泰山27，三峽25，八里12，深坑12，鶯歌5例，共累計2278例。

指揮中心表示，今日新增之302例本土病例，為158例男性，144例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月8日至5月25日。

今日全國個案分布以新北市152例最多，其次為台北市87例，桃園市21例，基隆市13例，台中市9例，新竹縣4例，屏東縣、雲林縣、台南市、宜蘭縣、高雄市及彰化縣各2例，花蓮縣、嘉義市、台東縣及連江縣各1例。

此外，校正回歸個案331例中，為160例男性、171例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月25日。

個案分布以台北市221例最多，其次為新北市102例，桃園市3例，基隆市及台中市各2例，苗栗縣1例。綜上所有個案，其中萬華活動史相關209例、茶藝館相關35例、某社團相關3例、其他已知感染源170例、關聯不明122例、疫調中94例。相關疫情調查持續進行中。