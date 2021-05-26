迎戰變疫　世新廣播電臺作為校園電臺第一品牌不打烊

▲ 世新廣播電臺全天24小時不打烊，讓美好循環再「發聲」。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

因應新冠疫情急遽升溫，為配合政府三級防疫措施，世新廣播電臺即日起至6月14日全面實施線上錄音，並快速建置「安心錄．放心傳」節目製播教學模組。除了由電台老師提供各項線上錄音諮詢方案，亦彙整了各種相關內容及錄音工具，並提供「虛擬錄音新手祕笈」讓電台的節目製播不間斷；同時，籌辦「防疫大作戰：線上教學工作坊」，為師生提供「不停播」後盾。共體時艱，創造世新廣播電臺全天24小時不打烊，讓美好循環再「發聲」。

對於這兩週居家錄播的經驗，主持世新電台每週四16:00及奇峰廣播電台每周日22:00『影像之聲』節目的世新大學新聞系李昶霆同學表示，在家錄製節目其實不難，反而覺得很方便。自己有桌上型麥克風而房間中也有音響，開啟錄音軟體同時即可同時監聽音量大小是否符合播放比率，更不會受到時間限制。雖然不像在學校錄音室錄製，有很好的設備，但在家錄音不受錄音室使用的時間限制，想錄多久就錄多久，有任何靈感也可以直接將其錄下來，反而有不錯的效果。

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▲ 世新電台主持人認為在家錄製節目其實不難，反而覺得很方便。

而另一位主持世新電台每週五16:00『房間的角落』節目，同時擔任全國廣播電台『全國一起聽』節目的世新大學數媒系陳麒元同學則認為，因疫情不斷蔓延，為配合防疫守住疫情，學校從5月17日開始實施遠距教學，世新廣播電台也因疫情持續擴散關閉錄音室，並鼓勵學生在家錄音並完成節目。學生必須發揮平時的錄音能力，在家使用簡易設備完成節目內容。如同上班族的WFH(Work From Home)，設法克服的問題莫過於設備問題，必須在有限的設備完成同樣的聲音品質，確實是一大挑戰。剛開始採取在家錄播時，完成節目需要花上平時的兩三倍時間。但是，這是難得的經驗，期望自己能夠因此提升遠距作業模式，製作優質好聽的節目陪伴所有的聽眾。

▲ 世新大學數媒系陳麒元同學認為在有限的設備完成同時擁有同樣聲音品質，確實是一大挑戰。

在當下今疫情嚴峻的情境，人與人必須被拉大距離而無法靠近，當生理上的距離被拉開，心靈上的陪伴就更被需要，這也正是廣播更該發揮其即時性及溫暖陪伴性的最佳時刻。世新廣播電臺作為廣播教育與培訓的第一品牌，仍然堅守崗位，希望能以聲音撫慰人心，陪伴聽友一起度過這次疫情。即便疫情拉警報，電臺的播出仍然24小時不間斷！

世新廣播電臺鼓勵同學自己在家以數位錄音器材製播節目，即便設備較為簡易，但心意卻不打折，仍然提供聽友們優質的節目內容做選擇。另外，在世新廣播電臺的播客平台及官網更有精心製播節目讓大家隨選收聽，讓你防疫在家不無聊。就讓世新廣播電臺的好聲音陪您渡過〈美時 美刻〉的防疫期間。