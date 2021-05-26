新竹20多歲女與家人「住花蓮民宿3天」！父母也確診…感染源調查中

▲▼新竹縣26日本土+4，縣府說明疫情。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今天(26日)新增4例新冠肺炎本土確診案例，分別為案5881、5882、5883和6099。其中案5882和5883為案5299的父母，匡列採檢後昨確診；案5881則是有萬華活動史，本月16日咳嗽，24日就醫採檢昨確診；案6099則是機構住民，24日因發燒就醫採檢昨確診，針對機構內和相關路徑接觸者擴大匡列採檢194人。今日共匡列199名接觸者，相關足跡場所已消毒完畢。

縣長楊文科說明最新疫情，新增4例確診個案中，案5881為本國籍60多歲男性，有萬華地區活動史，本月16日開始咳嗽，24日未好轉而由家人陪同就醫並採檢，昨(25)日陽性確診，由救護車後送進醫院隔離治療，初步匡列接觸者共5人(含4同住家人)，依風險均進行居家隔離或自主健康監測並安排採檢。

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案5882和5883分別是本國籍40多歲女性和50多歲男性，為新竹縣確診者案5299的父母親，平時在桃園工作，工地近期因疫情停工，本月24日兩人因女兒確診被匡列接觸者隔離並採檢，昨皆陽性確診。目前兩人已送醫隔離治療，因接觸者與案5299相同而未重複匡列。

案6099則為本國籍60多歲男性，是新竹縣長照機構的住民，本月24日因發燒由機構人員陪同就醫並採檢，昨陽性確診。由於是機構住民確診，衛生局依據中央指示，針對機構內和就醫相關路徑的所有接觸者，擴大匡列採檢了194人，其中30人居家隔離、164人自主健康管理，機構已全面消毒完成。

根據疫調，案5881發病前3天的公共場所活動史，包括竹北火車站及萬華火車站；案5882及5883發病前3天的公共場所活動史，除了與案5299相同的活動史(曾開車前往花蓮縣新城鄉某民宿)外，另有竹北市光明九路美廉社光明店。

案6099部分，初步沒有公共活動史。上述所有地點今上午已完成消毒。稽查部分，昨前往竹北、湖口29家停業場所稽查，全數店家均配合政策停業。警察局取締未戴口罩部分，開罰維持133件，勸導則累計至1130件。

縣府今公佈所有確診者的個案關係圖，連同今天的4名確診者，本縣共有11例確診者，其中4例（案1588、2010、3865、5881）有萬華活動史，2例（案4334、4733）有雙北確診個案的接觸史，1例（案3612）有新北市活動史。剩下的4例（案5299、5882、5883、6099）的感染源，已提供疫調資料供中央判讀釐清。