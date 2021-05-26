離島首例！連江縣出現1本土　在屏東出現嗅覺異常採檢確診

記者洪巧藍／台北報導

離島也出現本土病例！中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增302例本土病例以及331例校正回歸，值得注意的是，新增個案中有1名連江縣個案。指揮中心發言人莊人祥說明，該名連江縣個案平常居住屏東，但會定期返回連江，5月13日至21日到連江，之後去台中、屏東，在屏東出現嗅味覺改變後採檢，屬於相當警覺。

▲疫情指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之302例本土病例，為158例男性，144例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月8日至5月25日；個案分布以新北市152例最多，其次為臺北市87例，桃園市21例，基隆市13例，臺中市9例，新竹縣4例，屏東縣、雲林縣、臺南市、宜蘭縣、高雄市及彰化縣各2例，花蓮縣、嘉義市、臺東縣及連江縣各1例

校正回歸個案331例中，為160例男性、171例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月25日；個案分布以臺北市221例最多，其次為新北市102例，桃園市3例，基隆市及臺中市各2例，苗栗縣1例。綜上所有個案，其中萬華活動史相關209例、茶藝館相關35例、某社團相關3例、其他已知感染源170例、關聯不明122例、疫調中94例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,091例確診，分別為1,120例境外移入，4,918例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另14例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、3975、3989、3990、3991、4726)移除為空號。確診個案中46例死亡。