美國好市多提供3種疫苗任選　網驚竟有「得來速」伸手就可接種

▲美國好市多可以接種新冠疫苗。（圖／左翻攝自推特、右讀者提供）



記者徐政璿／台北報導

國內疫情嚴峻，有美國網友透露，在美國包括好市多在內共多家連鎖賣場，可預約施打疫苗。事實上，自5月13日起，美國能在好市多施打疫苗，並有輝瑞（BNT）、莫德納（Moderna）疫苗、嬌生（J&J）3種廠牌供民眾選擇。

根據美國好市多官網說明，輝瑞BNT疫苗只限12至17歲施打，莫德納Moderna和嬌生J&J疫苗限18歲以上成年施打。

▲美國Costco有3種疫苗可以選擇。（圖／翻攝官網）

此外，也有美國網友表示，現在多個賣場和藥局也有設置「得來速」，開車手伸出去就可以打，流程是先在車窗上寫要打何種廠牌的疫苗，疫苗同樣有三種選擇（BNT、Modena、J＆J）。

網友更透露，在美國，藥師就可以幫忙接種疫苗，Costco有藥局，WalMart跟CVS也有設點，由店內藥局的護士負責施打。

▲美國「得來速」接種疫苗。（圖／網友提供）

國民黨主席江啟臣25日也在臉書表示，美國的友人，今天傳來一張美國已經開始在大賣場施打疫苗的照片，真是看了令人感慨良多；去年國民黨已提出擴大篩檢的呼籲，但民進黨政府只想用抹黑處理不同意見。

江啟臣提到，面對地方政府針對篩檢量能不足、疫苗數量不足，民進黨政府還繼續用抹黑、抹紅的方式來處理，但充足的疫苗才是疫情的最終答案，這一個答案更沒辦法從政治鬥爭找到，「我們真的還是想問：蔡總統，什麼我們才能夠取得足夠的有效疫苗？」

針對美國是否分配疫苗給台灣，美國在台協會（AIT）處長酈英傑今表示，台灣目前確診數和確診率還是全世界最低的地方之一，有信心台灣能再次控制這次疫情。疫苗派送標準還在擬定當中，將考慮接受者的確診率、醫療體系量能和疫苗接種比例等因素，美國持續和台灣密切討論此議題。

白宮尚未宣布疫苗供應的細節與哪些國家受惠，不過，駐美代表蕭美琴日前表示，已向美方表達爭取這波釋出的疫苗。

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