讓繡線如顏料抹上薄紗　俄羅斯刺繡家的超現實魔法

在冥想靜心當道的現代生活中，禪繞畫、羊毛氈等需要緩下腳步來、以重複動作做出成品的手作越益受到歡迎，而刺繡，更是從日常女工中跳脫，走進了這個流行行列。然而，刺繡只能是以細密針線，如印象派或如印刷般地落點成畫？俄羅斯藝術家卡特琳娜‧馬爾琴科（Katerina Marchenko）偏要以其他藝術風格，為刺繡這項藝術延伸其廣度。





馬爾琴科曾被各種藝術所吸引，當在縫紉課程中遇見刺繡，製作了一件刺繡薄紗上衣後，她便念念不忘，遂於隔年報名刺繡課。對她而言，刺繡課最迷人的，不是許多那縫紉中收納心神的瞬間，而是色彩。「我非常渴望使用色彩，這種渴望在刺繡中被挖角了出來。」藝術家這麼說。

喜愛色彩的馬爾琴科，如何運用彩色繡線？由於過往嘗試過各種藝術的緣故，她在刺繡中，運用了繪畫的筆觸。繡線並非以縝密細緻的點描繪畫面，而是如同沾染色彩的筆刷一般，呈現出富有表現力的繪畫質感。藝術家不僅使用繡線，也運用了閃亮的串珠做為材料，讓她的畫面更為豐富多層次...

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圖文來源／MY MODERN MET

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