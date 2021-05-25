「東吳學生確診、秀傳收了2個」　4男女傳假訊息下場慘

▲民眾在LINE群謠傳秀傳院收治確診、質疑指揮中心公布假數字，都被調查局約談後移送法辦。（圖／調查局提供）

記者劉昌松／台北報導

調查局嚴防不實疫情訊息干擾防疫，近日溯源追查到4件散布假訊息案，包括PTT八卦版po文「好像看到東吳學生確診」的朱姓男子，以及謠傳秀傳醫院南平大樓「收了2個確診」的張姓女子、質疑指揮中心公布新增確診數字說謊的柯姓民眾，還有人轉傳先前已被認定不觸法的文字，總共4名男女分別被依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送各地檢署偵辦。

調查局25日發布的4件假訊息案例中，最特別的是北部翁姓女子轉傳文字「台灣衛福部長陳時中提醒大家，再次強調：別出門，端午節(6月25日) 過後，再看疫情控制情況！」「就算治癒了，後遺症也會拖累後半生！」但其實這段文字，早在2020年間已經在LINE群之間大量轉傳，先後有至少2位民眾被分別移送台北、桃園地檢署偵辦。

▲去年就開始流傳的這段文字，已經被檢察官認為不觸法。（圖／調查局提供）

當時承辦檢察官們認為，這篇轉傳文章中，並沒有《傳染病防治法》所定義的「流行疫情發生之病例數超過預期值或出現集體聚集之現象」，反觀像是「別出門」、「後遺症」等，都和相關疫情訊息大致相符，因此以與犯罪構成要件不符等理由，處分不起訴當年被移送的民眾。

可是這次調查局新竹縣調查站仍認為翁姓女子轉傳這篇文章，假指揮官之名散布不實訊息，恐危害我國防疫政策之推動，又2度約談拒不到案，因此仍依法將她移送新竹地檢署偵辦。

▲有網友在PTT散布東吳學生確診的訊息遭約談。（圖／調查局提供）

另外PTT八卦版在5月13日晚間出現標題為「東吳有學生確診？」的文章，裡面提到「如提，剛剛滑臉書好像看到有東吳的學生確診，目前被隔離在宿舍中，不知道有沒有東吳的出來澄清一下，外雙溪上禮拜才辦羽球比賽，好像有五間大學的同學參加，很危險的。」po文的朱姓男子24日遭桃園市調處約談，坦承未經查證就轉貼，移送桃園地檢偵辦。

張女則是因為在LINE謠傳「不要去秀傳南平大樓，收了兩個確診的」，被彰化縣調站移送彰化地檢署；另外柯姓民眾則是在IG和LINE貼文，質疑指揮中心17日公布的新增確診只有333，「實際數字是490，你們這些上位者再說謊啊，歡迎分享幫高調」，也被高雄市調處移送台東地檢署偵辦。

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