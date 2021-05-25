「伯大尼家園」前院長侵占上千萬　認了A錢還債遭起訴

▲林鮑基慧涉嫌公益侵占伯大尼家園和院生共千萬元款項遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

財團法人基督教台北市私立伯大尼兒少家園前院長林鮑基慧，涉嫌利用幫忙保管存摺帳戶的機會，A走3名院生共約800萬元，另外又趁伯大尼大樓改建時，侵占仲介費，中飽私囊共上千萬元，她犯後坦承A錢用來還債，希望和解但已無力償還伯大尼損失，台北地檢署25日依業務侵占、公益侵占等罪將她起訴。

伯大尼家園是正式登記立案的福利機構，收容撫養、關懷及輔導失依貧苦與有需專業協助的兒童及少年，林鮑基慧在2006年起，擔任伯大尼執行長兼院長，曾與悠遊卡公司出版公益悠遊卡，並找來藝人郭采潔協助代言募款。

不過伯大尼董事會在2020年間接獲檢舉，發現林鮑處理的兒少家園帳目不清，立刻解除她的職務，林鮑在東窗事發後，坦承為了解決家庭債務，挪用了部分伯大尼改建大樓的仲介費，希望取得和解，但只賠了約1百萬元。

檢調查出，林鮑長期利用院生家屬的信任，受託代為保管院生的存摺帳戶時，把院生的錢轉走，偶而才給院生一點生活費，等到院生成年離院要拿回存摺，才發現錢被掏空，其中王姓院生損失約400萬元，已獲林鮑賠償大部分款項，另對傅姓姊弟也被A了約400萬元，至今拿不回來，總計侵占款項超過1千萬元，除部分已超過追訴時效、不起訴外，其餘涉嫌公益侵占、業務侵占部分都依法起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開