疫情升溫心慌慌！心理師：透過「5個心肌練習」解焦慮

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隨著疫情不斷升溫，民眾的焦慮感也越來越高，內心開始出現恐慌、憂鬱、甚至不知所措，其實「心理健康」也是防疫相當重要的一環，諮商心理師石瀝新建議，民眾可以透過5個「心肌練習」來舒緩焦慮情緒。

▲隨著疫情不斷升溫，民眾的焦慮感也越來越高，諮商心理師石瀝新建議，民眾可以透過5個「心肌練習」來舒緩焦慮情緒。（示意圖／CFP）



一、「覺察肌」：練習覺察自我的情緒和身心狀態，辨識情緒的反應來源與變化，並問自己「這時候的我怎麼了？」藉由對自身狀態的了解，能降低情緒對自我的影響，更能避免向周邊的親友和同事渲染焦慮的情緒，間接建立良好的家庭氣氛和人際關係。

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二、「調節肌」：當情緒發生變化時，試著安撫自己焦躁的心，將對未來未知事件焦慮的注意力，拉回此時此刻的生活與感受，與當下的自己同在。另外，也能試著回想正向經驗與生活事件，藉此轉移過度的擔憂。

三、「辨識肌」：當繁雜的訊息充斥在生活中，我們可以練習理性地辨認訊息，正確地了解新冠肺炎的最新資訊，但避免過度關注和觀看誇大其詞的報導，增加無謂的恐慌與不安感。

四、「身心平衡肌」：從維持規律的生活作息、適度的戶外運動與健康的飲食做起，將有助於紓解焦慮和不安，找回健康的身心狀態。此外，可以透過碰觸自己的身體和自我按摩的方式，放鬆身心狀態並抒發壓力。試著練習將注意力從外在感官接收訊息，回到專注內在的身體感受。

五、「支持肌」：在減少外出和與他人互動的此刻，我們有更多的時間可以陪伴家人，不妨運用這個機會，營造與家人互動和談心的時刻。