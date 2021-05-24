遊客帶子女衝屏東烤肉戲水！當地人勸被嗆三字經　鄉長感嘆：白浪

▲有遊客帶子女到屏東烤肉戲水，甚至嗆當地鄉公所人員。（圖／翻攝柯自強臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

本土疫情連續破百，民眾配合政府防疫，都選擇待在家中不外出。沒想到，還是有許多遊客23日攜家帶眷到屏東縣春日鄉的溪邊烤肉玩水，被勸導後竟用三字經罵鄉公所人員，讓屏東縣春日鄉長柯自強直呼「真的…講不聽的『白浪』！」

柯自強在臉書PO文，表示在地鄉親族人為防堵疫情，都遵照防疫規定，戴上口罩乖乖待在家中；沒想到，許多民眾23日竟跑到春日鄉登山、戲水，「在部落入口設檢測站防疫宣導，被駡三字經，還拍照檢舉駡鄉公所」。

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▲▼柯自強表示，當地鄉民配合防疫規範，但遊客卻駱繹不絕。（圖／翻攝柯自強臉書）



柯自強在文末附上照片，表示23日下午2點請警政單位勸導，沒想到這群遊客下午4點又再次回來戲水烤肉，且力里停車場的登山客車輛也是一輛接一輛，「團結防疫，同島一命！是講給聽話的原住民…，對『白浪』是個屁！參考用的。」

該文曝光後，吸引不少網友氣憤留言，「怎麼會這樣餒！沒有耳朵嗎？」「縣政府要硬起來，不用囉嗦直接開罰就沒問題了」、「真的很過分，講不聽的人類，給孩子一個榜樣！很難嗎」、「就是有少數害群之馬、老鼠屎，害大家生活更不方便」、「不要把我們的部落當成你們的避難所」。

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