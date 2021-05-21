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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌防疫壓力大到暴瘦8公斤　設基隆防線阻疫情入侵

▲基隆市長林右昌。（圖／基隆市政府提供）

▲瘦了8公斤的林右昌，肚子腰圍明顯小了一圈。（圖左一／基隆市政府提供）

記者陳弘修／台北報導

台灣本土疫情大爆發，從5月15日到5月20日6天之內，累積1512例，其中又以台北市及新北市最為嚴峻。在雙北旁邊的基隆，根據指揮中心21日公布的資料，台灣頭的這個城市也新增9例確診，市長林右昌上午也出面說明確診足跡，至於確診者是否隱匿萬華群聚接觸史，基隆市政府也正在積極釐清當中。

「北北基桃」大台北首都圈有近1000萬人口，這個全國政治經濟重心，在疫情爆發前，每天有上百萬人在這4縣市流動。面對華航3位機師染疫、諾富特飯店群聚、萬華茶藝館群聚接連爆發所掀起的連鎖疫情，位於北北基桃的4位縣市長都有無比沈重的壓力。

據透露，為了守住基隆河這道重要防線，林右昌的壓力大到隨時緊盯手機，隨時與疾管科長與團隊成員們保持緊密聯繫，掌握最新疫情狀況，一群人每天幾乎都忙到凌晨2、3點，林右昌的體重也因此狂掉了8公斤。

以中央防疫指揮中心在5月15日上午宣布雙北防疫提升第三級警戒為例，林右昌當時正好在召開防災應變會議，當他收到訊息時後，他從人性與實務角度思考立即強烈建議中央應該同步將全國提升為三級，雖然建議沒有被採納，但他也立刻決定基隆市要比照雙北啟動等同第三級警戒措施來自救。

林右昌的想法是，從實務與人性角度，把人流來往頻繁的北北基桃區分二級與三級，但沒有配套將熱區一併做某種人員流動管制的話，只會讓熱區內不能曝光的人（如特種工作者、外籍人士）外逃，對疫情將造成向外散播的情形，當雙北延燒，首當其衝的會是桃園市與基隆市。

▲基隆市長林右昌主持防疫因應會議。（圖／翻攝林右昌臉書）

▲林右昌日前主持基隆醫療整備會議。（圖／翻攝林右昌臉書）

在具體的防疫因應上，林右昌過去有處理SARS危機與郵輪危機的實務經驗，在指揮中心宣布全台進入第三級警戒前，他已經發起「全市大消毒行動」，號召「全市大洗手，洗手護台灣」行動，同時也鐵腕封閉了知名的愛四路攤販區、廟口夜市，以及信義、七堵南興、成功3處傳統菜市場，並全數關閉轄內所有里民活動中心、關懷據點、觀光景點、籃球場及鄰里公園等人群容易聚集流動的場所，希望阻斷病毒傳播鏈，盡可能限縮傳播範圍。

對於基隆新增個案與萬華群聚有關聯者，林右昌也要求市府加強對特種場所與小吃店祭出斷水斷電措施，就連這幾天國人關心的戴口罩問題，他也鐵腕對14名未戴口罩的市民進行開罰，為的也是防堵疫情進一步擴散。

面對這20多天來，雙北確診數飆升也讓林右昌在記者會上嘆說，基隆的防疫壓力真的超級無敵大。

根據旁人觀察，林右昌在這場防疫大戰中，即使跟衛生局長和市府團隊熱線討論疫情，也是隨時緊盯手機，不按時吃飯也沒胃口，一向非常好入眠的他，到了深夜，也因為腦中還在思考防疫而失眠睡不著，體重竟也因此狂掉了8公斤。

有了去年與行政院聯手合作的郵輪防疫經驗，讓林右昌更迅速且有效的指揮調度及發揮自主防疫的能力，希望這次守住基隆的他，現在被問到「市長好像瘦了很多」時，也只能自嘲這是防疫作戰的意外紅利。

▲基隆市長林右昌。（圖／基隆市政府提供）

▲瘦了8公斤的林右昌自嘲這是防疫作戰紅利。（圖／基隆市政府提供）

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